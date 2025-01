Serie A2 – L’Assigeco non riesce nell’impresa di espugnare un gremito PalaDozza: la Fortitudo vince 72-62

In una cornice emozionante, con un PalaDozza gremito per celebrare il compianto Ruben Douglas, l’UCC Assigeco Piacenza non riesce nell’impresa di espugnare il parquet della Fortitudo Bologna. I biancorossoblu approcciano bene la partita ma di fatto, tolti i primi cinque minuti di gioco, sono sempre costretti a rincorrere gli avversari, bravi a gestire in più riprese i tentativi di rimonta dei ragazzi di coach Manzo, costretti ad allungare a sette la striscia di sconfitte consecutive. Non bastano i 19 punti e 10 rimbalzi di Serpilli e i 14 punti, 5 rimbalzi e 7 assist di Bartoli, unici due Lupi in doppia cifra. Domenica prossima i biancorossoblu saranno attesi da un altro appuntamento dall’elevato coefficiente di difficoltà, con la trasferta sul campo della capolista Rimini.

Le parole di coach Manzo

“Complimenti alla Fortitudo, ha fatto una grande partita d’intensità come ci aspettavamo. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una partita gagliarda fino alla fine e così è stato. Giocare qui non è mai facile, noi ce l’abbiamo messa tutta ma purtroppo non è arrivata la vittoria. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto oggi”.

Flats Service Fortitudo Bologna – UCC Assigeco Piacenza 72-62

(21-13; 21-16; 14-15)

Flats Service Fortitudo Bologna: Matteo Fantinelli 9 (3/6, 0/2), Riccardo Bolpin 14 (2/2, 3/5), Fabio Mian 10 (1/3, 2/8), Leonardo Battistini 0 (0/3, 0/1), Deshawn Freeman 13 (5/8, 0/1); Luca Vencato 7 (2/2, 0/2), Alessandro Panni 3 (1/5 da tre), Pietro Aradori 12 (2/5, 2/7), Donte Thomas 0 (0/1, 0/1), Marco Cusin 4 (2/3 da due). Ne: Federico Ferrucci Morandi. Allenatore: Attilio Caja (assistenti: Ugo Ducarello, Marco Carretto, Emanuele Mazzalupi).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 14 (3/4, 2/3), Derrick Marks 8 (2/9, 0/2), Niccolò Filoni 9 (4/4, 0/3), Michele Serpilli 19 (3/3, 3/8), Ursulo D’Almeida 1 (0/3 da due); Michael Gilmore 5 (2/5, 0/3), Federico Bonacini 6 (3/5, 0/3), Omer Suljanovic 0. Ne: Nemanja Gajic, Lorenzo Querci, Gianmarco Fiorillo, Luca Ciocca. Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari).