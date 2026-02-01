Serie B – La Fulgor Fidenza si impone nettamente sui Bees al PalArquato: finisce 67-95

I Fiorenzuola Bees ospitano una delle prime forze del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026, la Logiman Orzinuovi di coach Gabrielli, con una decisa volontà di ritrovare una vittoria che manca ormai da 8 partite consecutive.
La cronaca
Martini giganteggia nei primi minuti di partita per la Fulgor, con Centanni e Ghidini che certificano un ottimo inizio ospite per il 5-12 al 4’. Zucca sfrutta il mis match e converte il facile lay up al 5’ con cui coach Del Re è costretto al primo timeout della gara sul 5-14.
Obljubech dalla media prova a dare fiducia a Fiorenzuola, ma Mantynen in terzo tempo arriva fino a inchiodare la schiacciata a due mani. 7-20 al 7’. Mantynen tocca la doppia cifra personale già nel primo parziale, chiudendo il quarto in netto vantaggio per la Fulgor. 9-25.
Biorac prova a dare solidità ai Bees al centro dell’area con due movimenti consecutive, ma Zucca risponde dalla lunga distanza per il 13-31 al 13’. Sulla tripla dall’angolo di Ambrosetti è Fidenza a chiamare il timeout a 6’58’’ dalla fine del secondo quarto, con Mantynen continua a martellare in combo con Zucca e la Fulgor scappa fino al +23 del 15’ (16-39).
Fiorenzuola prova a farsi viva con Ambrosetti e De Zardo (21-39 al 16’), ma il 50% da 3 punti della Fulgor è letale nel primo tempo. 26-45 al 18’. Centanni arma ancora la mano dall’arco entrando nell’ultimo minuto di tempo, chiudendo il parziale sul 28-50 in favore di Fidenza.
Secondo tempo
I Bees si trovano di fronte ad un Everest da scalare, con Mariani che con 5 punti consecutivi prova ad alzare le marce al 23’. 35-56. La Fulgor continua con un importante 10/20 da 3 punti al 25’, guidata da un Mantynen di assoluto valore; la tripla di Mariani dall’angolo costringe però coach Origlio a chiamare timeout preventivo sul 40-58 al 25’.
Milovanovic arriva fino a destinazione con il terzo tempo di destro al 28’ (40-62), con Zucca e Centanni che chiudono il parziale consegnando di fatto la partita alla Fulgor. 44-68.
Zucca inchioda la schiacciata che fa esultare la fetta di pubblico di fede fidentina al PalArquato (44-72 al 31’), con la tripla di Milovanovic al 32’ che fa prendere alla gara un gap davvero importante. 46-77 e timeout Fiorenzuola.
Centanni vede una vasca da bagno da 3 punti (48-80 al 33’), con un 14/26 senza senso da 3 punti alimentato da un’ulteriore tripla di Milovanovic. Biorac è l’ultimo a mollare in casa Bees con la schiacciata al 34’, ma la partita è ormai in pieno garbage time. Lo stesso numero 1 dei Bees galleggia in area, con Centanni e Obljubech che si scambiano triple. 62-91 al 38’.
Martini con una grande stoppata mette il punto esclamativo alla partita, che si chiude con una netta vittoria da parte della Fulgor Fidenza per 67-95.
Fiorenzuola Bees vs Fulgor Fidenza 67-95
(9-25; 28-50; 44-68)
Fiorenzuola Bees: Mazburrs 5; Biorac 17; Obljubech 9; Bara ne; Bottioni 4; Korsunov; De Zardo 2; Re; Mariani 15; Ceparano 3; Crespi 4; Ambrosetti 8. All. Del Re
Logiman Orzinuovi: Pezzani 6, Centanni 19, Mantynen 21, Scardoni , Ghidini 3, Scattolin 2, Caporaso ne, Milovanovic 11, Zucca 25, Obase ne, Manè 2, Martini 6. All. Origlio