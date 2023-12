Serie B – La Bakery Piacenza ospita Rieti per continuare a correre – AUDIO

Domenica 17 dicembre, alle ore 18, la Bakery Piacenza ospiterà la Npc Rieti per la quindicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Una partita nella quale, classifica alla mano, per una volta i biancorossi partono con i favori del pronostico. Forse anche per questo coach Giorgio Salvemini già nelle settimane precedenti ha richiamato grande attenzione da parte di tutti i giocatori, perché non è questo il momento di fermarsi per la squadra.

Oltretutto i sabini si presenteranno con il nuovo innesto che risponde a Terrence Roderick, giocatore con tanti punti nelle mani e spesso decisivo nelle vittorie per la propria formazione. La Bakery ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate, ed è per questo a ridosso della zona playoff di una classifica che pur restando molto corta vede quattro squadre provare ad allungare in testa, ovvero le due Livorno e le due Montecatini, a +4 sulle quinte; e tre formazioni più staccate in coda come Caserta, Salerno e la stessa Rieti a -6 dal quindicesimo posto.

Le dichirazioni di Jure Besedic

«Nelle ultime giornate di campionato abbiamo battuto squadre come Sant’Antimo ed Omegna perché ci alleniamo bene, e riproponiamo in partita quello su cui lavoriamo durante la settimana. È una cosa buona per noi, che dobbiamo pensare solo a giocare come sappiamo. Il campionato è difficile, sono rimasto sorpreso di quanto sia duro, con grandi giocatori e grandi squadre.

Per questo sono felice di poterlo giocare qui a Piacenza. La prossima avversaria Rieti è una buona squadra, che non occupa un’ottima posizione in classifica ma resta comunque pericolosa. Hanno aggiunto un nuovo giocatore, ma noi ci stiamo preparando bene e siamo pronti per la partita. Ci stiamo allenando nel modo giusto e con il supporto dei nostri tifosi possiamo vincere la partita».