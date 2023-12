Boxe – Nuovo titolo italiano per Roberta Bonatti, l’amministrazione: “Orgogliosi di lei”

Nuovo successo tricolore per Roberta Bonatti, che ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati italiani assoluti di pugilato (categoria 48 kg). Sul ring del palazzetto dello sport di Chianciano Terme, la campionessa piacentina – cresciuta alla Salus et Virtus con il maestro Roberto Alberti e tesserata per l’Arma dei Carabinieri – dopo aver battuto ai quarti di finale Beatrice Desiree Furlan e in semifinale Valeria Parracciani, nella finalissima ha avuto la meglio su Giovanna Marchese, conquistando il suo sesto titolo italiano Elite. Un altro grande risultato per Bonatti, che nel proprio palmares può vantare importanti titoli in ambito nazionale e internazionale e nelle scorse scorse settimane ha fatto il suo debutto (con successo) tra i professionisti.

La sindaca Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati

“Roberta Bonatti ha dato non solo l’ennesima prova del suo straordinario talento e della stoffa da campionessa di cui Piacenza è orgogliosa da tanti anni, ma si conferma più che mai, come solido punto di riferimento nel movimento pugilistico nazionale”.

“Una medaglia d’oro frutto della tenacia e dell’abnegazione che in questi anni hanno sempre contraddistinto Roberta, che ancora una volta ci regala una grande emozione e chiude nel migliore dei modi questo 2023 che l’ha vista esordire, meritatamente, come professionista”.