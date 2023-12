Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad, testacoda contro SpakkaVolley

Testacoda di fine anno solare per la Rossetti Market Conad, attuale capolista del girone E di serie B2 femminile che domani sera (sabato) alle 20,30 al palazzetto di Alseno sfiderà il fanalino di coda SpakkaVolley Spacer, ancora al palo a quota 0 con un solo set vinto in dieci match giocati.

In classifica, le gialloblù allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi sono in testa con 26 punti, a +1 sulla Zerosystem e con due lunghezze di vantaggio sulle “cugine” piacentine del San Giorgio. Ora l’ultimo impegno targato 2023 prima della sosta natalizia dove Alseno non vuole distrarsi, ma continuare la propria corsa.

Classifica

Rossetti Market Conad 26, Zerosystem 25, San Giorgio 24, Volley Davis 2C 21, Isuzu Cerea 18, Be One 17, Tecnimetal Piadena 15, Moma Anderlini Modena 13, Galaxy Collecchio 12, Hydroplants Soliera150 11, Drago Volley Stadium Mirandola 10, Viadana, Top Volley 9, SpakkaVolley Spacer 0.