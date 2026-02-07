Serie B – La Bakery Piacenza vola a Capo d’Orlando, Bazzoni: “Il passo decisivo è trovare continuità” – AUDIO

Il percorso di Bakery Piacenza riprende dall’Infodrive Arena. Ultima trasferta siciliana della stagione per i biancorossi, che domenica 8 febbraio alle ore 17 sfideranno i padroni di casa di Capo d’Orlando, al momento quinti in classifica con un record di 14-9.

Le parole di Bazzoni a Radio Sound

Bakery Piacenza proverà a rifarsi dopo la pesante sconfitta della gara d’andata al PalaBakery (64-95), come spiega l’assistente allenatore, Ludovico Bazzoni: “Ci ricordiamo benissimo la gara d’andata e abbiamo una grande voglia di rivincita. Era stata una partita in cui non siamo riusciti a mettere in campo il meglio di noi stessi. Ora siamo in un momento diverso, siamo cresciuti nel corso degli ultimi mesi e ci sono le basi per provare a giocarsela alla pari, pur sapendo che servirà grandissima intensità per tutta la gara”.

Ritornando all’ultima gara casalinga, la settimana di allenamenti intensi è stata utile per il gruppo di coach Giorgio Salvemini per fare il punto sui punti da migliorare: “Contro Piazza Armerina è mancata continuità nel corso dei 40 minuti. Abbiamo provato a sistemare dettagli difensivi sui pick and roll perché sono stati quelli che hanno fatto la differenza e saranno importantissimi contro Capo d’Orlando. Serve solidità in fase difensiva”.

Da sottolineare, in positivo, la rimonta sfiorata contro Piazza Armerina con Piacenza che è tornata sotto da -20 a -6: “Abbiamo dimostrato voglia di lottare e un’anima da squadra positiva, siamo in grado di competere per mettere in difficoltà chiunque ci troviamo di fronte. Sarà fondamentale accenderci prima degli avversari e dare grande continuità”.

