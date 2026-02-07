Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte da casa: arriva Cisano

Un avversario di spessore, una sconfitta dell’andata da “vendicare” e il desiderio di iniziare con il piede giusto la seconda parte di stagione. Domani alle 18 a Monticelli la Canottieri Ongina sfida la Tipiesse Cisano, formazione bergamasca indigesta all’esordio (3-1) e primo ostacolo del girone di ritorno in serie B maschile (raggruppamento B).

La rete separerà due tre le formazioni “top five” del girone: Cisano è quarta con 24 punti, due in più dei gialloneri piacentini. Per tutti, il ritorno in campo dopo i due week end di sosta previsti dal calendario al termine del girone d’andata, altro stop dopo quello legato alle festività natalizie.

“E’ una di quelle partite molto sentite all’andata avevamo perso 3-1 con grandissimi meriti dell’avversario ma anche con l’amaro in bocca per le occasioni che non abbiamo saputo sfruttare. Inoltre, il nostro avversario ci precede in classifica ed è un match stimolante anche sotto questo punto di vista, perché una nostra vittoria piena permetterebbe il sorpasso.

Cisano è una neopromossa che si è consolidata durante la stagione, una buonissima squadra che gioca con precisione, commette pochi errori, è ben allenata. Sarà una partita tosta, ma dobbiamo passare attraverso questi match per capire cosa chiedere a questo girone di ritorno. Purtroppo la partita arriva dopo questa ulteriore sosta che spezza il ritmo gara e di testa, vediamo se abbiamo lavorato bene nelle due settimane senza partite oltre a questa”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 32, Beca Tensped 31, Pallavolo Cremonese 29, Tipiesse Cisano 24, Canottieri Ongina 22, National Transports Villa d’Oro Modena 21, Tecnoarmet Soliera150 20, Zotup Scanzorosciate 19, Mo.Re. Volley 17, Motta&Rossi Asola Remedello 16, Ferramenta Astori 13, Team Volley Cazzago Adro 13, Vero Volley Monza 12, Modena Volley 4.

