Punti di vista: “Il Piacenza c’è, vittoria netta”. L’analisi di Amorini dopo Imolese-Piacenza 0-3 – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video al termine di Imolese – Piacenza

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Non facciamoci ingannare dal risultato finale non è stata una passeggiata ma una vittoria arrivata solo grazie ad una ottima prestazione contro una squadra tutt’altro che allo sbando come potevano far immaginare gli ultimi risultati. Il Piace ha ritrovato la condizione atletica di fine 2025 ed immediatamente la differenza si è vista in campo. La forza ed il limite di questo Piacenza è un centrocampo che vive di corsa intensità e prestanza fisica al quale si aggiunge la qualità. Ma non è squadra costruita per palleggiare troppo oppure per gestire le partita e quindi la componente atletica diventa fondamentale. Inoltre contro l’imolese abbiamo avuto la risposta che in certe partite si può giocare con i tre giocatori offensivi a patto che tutti e tre riescano a dare una mano nella fase di non possesso. L’equilibrio c’è stato nel primo quarto d’ora quando il Piace doveva trovare gli equilibri giusti e l’imolese riusciva a recuperare palla ed a ripartire. Ma poi i biancorossi sono cresciuti in maniera corale e Manuzzi ha dato i primi segnali di essere l’uomo giusto, qualità nel gestire la palla, idee tattiche corrette ed un fiuto del gol visto nell’occasione del vantaggio che fino ad ora era clamorosamente mancato a questa squadra. Nella ripresa il Piace alza ancora i ritmi del motore e sbaglia diverse possibilità grazie alle splendide parate del loro portiere e ad un eccesso di egoismo di D’ago che un paio di volte cerca la soddisfazione personale invece che il passaggio al compagno meglio piazzato. E’ comunque lui con un colpo di suola a superare il portiere avversario ed a chiudere la partita che Mustacchio blinderà pochi minuti dopo. Lo squillo del Piacenza è stato importante ma non basta visto che gli altri continuano a vincere. E’ necessario superare domenica il Rovato per poi andare a Pistoia in una partita che potrebbe sembrare uno scontro ad eliminazione diretta molto anticipato. La chiosa finale è per una parte del pubblico piacentino. A Desenzano eravamo più di 700 a Imola un centinaio scarso. Possibile che due prestazione non all’altezza abbiano già fatto pensare a tanti che questa squadra non meritasse fiducia?

L’intervista esclusiva a mister Franzini

