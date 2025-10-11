Ciclismo su pista – Tris di maglie tricolori per la Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Campionati italiani Juniores

E’ tris di titoli tricolori per le “panterine” della Bft Burzoni VO2 Team Pink protagoniste nei giorni scorsi ai Campionati italiani Juniores su pista al velodromo di Noto.

Il racconto

L’apertura della tre giorni nazionale in Sicilia aveva subito regalato grandi soddisfazioni alle rappresentanti del sodalizio piacentino, con un oro, due argenti e altrettanti bronzi nelle cinque gare “rosa” della prima giornata.

A salire sul trono tricolore è stata Linda Sanarini: la padovana classe 2007, sfortunata ai recenti Europei in Francia (caduta nella staffetta non terminata e indisponibilità conseguente per la prova in linea) si è tolta la soddisfazione di vincere il titolo nell’Inseguimento individuale. L’altra “panterina” reduce dalla rassegna continentale in terra transalpina, la veronese classe 2008 Matilde Rossignoli, ha conquistato l’argento nella prova dell’Eliminazione, dove la compagna di squadra cuneese Camilla Bezzone (2007) è giunta quarta, sfiorando l’area-medaglie. Alloro che per Camilla è arrivato invece nella Velocità a squadre grazie all’argento con il Piemonte, mentre nel bronzo della Lombardia c’è lo zampino di Giulia Costa Staricco ed Elisa Bianchi. Quest’ultima ha conquistato il bronzo anche nella Corsa a punti.

L’Inseguimento

Ancora l’Inseguimento, questa volta a squadre, ha fruttato un altro titolo tricolore. Nel quartetto del Veneto, la stessa Sanarini e Matilde Rossignoli hanno messo al collo la medaglia più preziosa al pari di Azzurra Ballan e Linda Rapporti. Doppio argento-Bft grazie al quartetto lombardo che vedeva protagoniste Giulia Costa Staricco ed Elisa Bianchi e completato dal duo della Biesse Carrera Zambelli formato da Maria Acuti ed Erja Giulia Bianchi. Nella giornata centrale della rassegna tricolore, il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina ha conquistato anche il bronzo nell’Omnium con la piemontese Camilla Bezzone.

Scratch

Infine, le gare della giornata conclusiva: nello Scratch, podio sfiorato per Elisa Bianchi (quarta), con Giulia Costa Staricco sesta. Entrambe poi sono state protagoniste nelle ultime corse tricolori: nel Chilometro, la Bianchi ha centrato il bronzo, con la Costa Staricco quarta nella Madison (corsa con Ellis Lazzarin) appena dietro a un’altra medaglia delle “panterine”, il bronzo di Camilla Bezzone nella coppia piemontese completata da Nicoletta Berni. Oro per Matilde Rossignoli in coppia con Silvia Bordignon.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy