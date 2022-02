Serie B – La Canottieri Ongina ha il dente avvelenato contro la Radici Cazzago

Un dato che basta e avanza per non guardare la classifica e l’orizzonte. In serie B maschile, la Canottieri Ongina non si fida della Radici Cazzago, formazione bresciana che sabato alle 18 a Monticelli affronterà i gialloneri di Gabriele Bruni nella sesta giornata di ritorno del girone C di serie B maschile. I lombardi, infatti, sono l’unica compagine capace fin qui di battere De Biasi e compagni, secondi in classifica mentre i bresciani sono in lotta per la salvezza.

Per i piacentini, oltretutto, all’orizzonte c’è la successiva sfida a domicilio della “regina” Gabbiano Mantova. Ma nessun volo pindarico con la testa, perché prima c’è da sfidare un avversario che già all’andata ha fatto male alla squadra del presidente Fausto Colombi.

L’avversario

La Radici Cazzago è allenata dall’ex Valtrompia Giorgio Baldi e in classifica occupa il sesto posto con 15 punti, a +3 sulla zona salvezza (terz’ultimo posto). A presentare la partita è il direttore sportivo Alessio Baroncini.

La classifica

Gabbiano Mantova 32, Canottieri Ongina 31, Unitrento Volley 26, Arredopark Dual Caselle 24, Valtrompia Volley 19, Radici Cazzago 15, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino, Acv Miners 14, Imecon Crema, Volley Cavaion 12, Policura Lagaris 0.

Diretta Facebook

La partita tra Canottieri Ongina e Radici Cazzago sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.