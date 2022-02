Lyons – Il programma completo del weekend dei bianconeri: Cadetti contro Pieve

Il nuovo anno si è aperto con qualche difficoltà di troppo, ma dopo due mesi di attesa le squadre Lyons sono pronte a tornare in campo per gare ufficiali. Due mesi di incertezza, che hanno anche visto le attività fermarsi, ma che hanno visto tutto il nostro personale e i nostri atleti impegnarsi a fondo e rispettare tutte le norme dei protocolli sanitari, in modo da permettere a tutti di riprendere e continuare ad allenarsi in sicurezza.

L’ennesima difficoltà superata brillantemente dalla nostra famiglia, che in questi due anni ha dimostrato di essere unita più che mai. Ora è arrivato il momento di raccogliere ciò che si è seminato e tornare a vestire la maglia bianconera in campo.

Cadetti Lyons

La Squadra Cadetta torna in campo per giocarsi un posto d’onore nella classifica finale del campionato di Serie C. Dopo la semifinale persa contro il CUS Ferrara a dicembre, i ragazzi di Davide Baracchi vogliono conquistare il terzo posto finale: per farlo dovranno espugnare il campo del Rugby Pieve domenica alle ore 14.30. Un passaggio fondamentale per i giovani leoni, che vogliono chiudere al meglio la prima fase del campionato in attesa della fase promozione in arrivo.

Under 17

Scende in campo anche l’Under 17, anch’essa vogliosa di conquistare una piazza d’onore nel campionato regionale. Svanita l’opportunità di accedere al girone Elite, domenica alle ore 12.30 i ragazzi di Dadati e Dimilito si giocano il 5o posto finale in casa, al “Beltrametti 2”, contro i pari età del Rugby Viadana 1970.