Serie B – La Canottieri Ongina in emergenza al bivio-Monselice

Arriva il primo momento della verità per la Canottieri Ongina. Sabato alle 17,30 scenderà in campo a Schiavonia (Padova) per sfidare la T.M.B. Monselice nel match di ritorno della prima fase play off di serie B maschile.

I gialloneri arrivano all’appuntamento forti del 3-1 casalingo di sabato scorso a Monticelli, che permette alla squadra di Gabriele Bruni di mettersi sulla carta in una posizione privilegiata nel ventaglio dei risultati possibili. A De Biasi e compagni, infatti, servirà almeno un punto, sotto forma di una sconfitta al tie break oppure ovviamente di una vittoria con qualsiasi risultato. Un’altra via verso la destinazione della qualificazione sarebbe quella di una sconfitta per 3-0 o 3-1 e la successiva conquista del golden set.

Ora, però, c’è da fare i conti con la voglia di riscatto di Monselice e del fattore-campo esterno, contando che – al pari di quello di Monticelli – il rettangolo di gioco veneto è inviolato in questa stagione. Inoltre, la Canottieri Ongina arriverà in ulteriore emergenza all’appuntamento da dentro o fuori. Sabato scorso era assente per squalifica il centrale Bara Fall, mentre la banda Sandro Caci è stato centellinato arrivando dal lungo stop per un infortunio al gomito non ancora risolto.

Le due situazioni sono confermate anche in vista del secondo atto, dove in più ci sarà un’altra assenza pesante. Quella del palleggiatore titolare Thomas Ramberti, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato sabato scorso a Monticelli. Stessa sorte sul versante avversario per lo schiacciatore Vianello.

Diretta

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.