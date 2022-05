Serie B, Playoff – La Canottieri Ongina ruggisce in casa: 3-1 alla T.M.B. Monselice

Un ruggito di carattere, con una prestazione maiuscola in un crocevia fondamentale della stagione. Nei playoff di serie B maschile la Canottieri Ongina rompe il ghiaccio con una prova “super” piegando 3-1 la T.M.B. Monselice nel match d’andata della prima fase della post-season.

A Monticelli non si passa. Questo il messaggio mandato dai ragazzi di coach Gabriele Bruni, che sabato hanno saputo mantenere inviolato nella stagione il rettangolo di gioco del palazzetto di via Edison. Una missione ardua considerando che questa volta dall’altra parte della rete c’era una squadra,Monselice, che fin qui aveva conosciuto solo il gusto dei festeggiamenti, con 22 vittorie in altrettante partite in regular season.

Così, De Biasi e compagni sono riusciti a far cadere l’imbattibilità della forte T.M.B., che si è dovuta inchinare a una Canottieri Ongina solida e spietata nei momenti decisivi di un match caldo (tre cartellini rossi nel complesso) e combattuto, per certi versi rispecchiando il tradizionale clima play off. Top scorer giallonero, l’opposto Henry Miranda, autore di 22 punti e di palloni pesanti messi a terra; sedici, invece, i punti per lo schiacciatore Daniel Bacca, prezioso non solo in termini realizzativi ma anche di personalità e coraggio, doti incarnate alla perfezione da tutta la squadra in un match dove la Canottieri Ongina doveva fare a meno del centrale Bara Fall (che sarà squalificato anche sabato nel match di ritorno) e in parte della banda Sandro Caci, che rientrava dal problema al gomito e che ha giocato qualche spezzone di partita.

Sabato alle 17,30, infatti, ci sarà la gara di ritorno a Schiavonia (Padova), la “casa” della T.M.B.: per festeggiare il passaggio del turno, la Canottieri Ongina dovrà in alternativa vincere con qualsiasi risultato, conquistare un punto (sconfitta al tie break) oppure perdere 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi il golden set. La vincente sfiderà chi si qualificherà tra Massanzago e Mantova, con quest’ultima favorita dopo il 3-0 esterno di gara 1.

CANOTTIERI ONGINA-T.M.B. MONSELICE 3-1

(25-20, 19-25, 25-22, 25-22)

CANOTTIERI ONGINA: Piazzi 2, Ousse 5, Ramberti, Bacca 16, De Biasi B. 6, Miranda 22, Cereda (L), Caci 2, Durante (L), De Biasi M., Paratici. N.e.: Zorzella. All.: Bruni

T.M.B. MONSELICE: De Santi 5, Drago 22, Vianello 11, De Grandis 5, Beccaro 1, Borgato 9, Lelli (L), Canazza 1, Perciante, Trentin, Bacchin 1, Dainese 2, Semeraro 1. N.e.: Rizzato (L). All.: Cicorella

ARBITRI: Fumagalli e Mantegna.