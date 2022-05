Piacenza collegata con 150 piazze per il Defibrillation Day: “Il DAE può solo salvare una vita, non si deve temere di usarlo” – AUDIO e FOTO

Progetto Vita ha fatto davvero scuola e la giornata di oggi lo ha dimostrato appieno. Il Defibrillation Day 2022 ha visto 150 città collegate all’unisono in nome della cardioprotezione. Cardioprotezione che passa da una diffusione consapevole del defibrillatore. Forse diffusione consapevole è proprio il termine corretto. Perché non basta avere defibrillatori piazzati nei punti strategici della provincia, bisogna anche avere il coraggio di usarli, senza paura. Come ha detto la dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita: “Se non avrete paura a usare un DAE, daremo una possibilità ai pazienti colpiti da arresto cardiaco di salvarsi. Il sistema di soccorso 112-118 attraverso le istruzioni pre-arrivo può aiutare i soccorritori occasionali. Ma se ciascun cittadino assiste a una semplice dimostrazione, si renderà contro che non può arrecare alcun danno usando un DAE”.

“La legge 116 del 4 agosto 2021 lo ha stabilito in modo chiaro: chiunque può usare un DAE. Questo non significa che i corsi non servono, ma significa che possiamo togliere la paura a tutti, come abbiamo sempre detto a Piacenza”, conclude Aschieri.

Questa mattina, come detto, le realtà associative, le forze dell’ordine, le istituzioni si sono incontrate prima al Villaggio del Cuore, allestito in piazza Cavalli, per poi raggiungere il Salone di Palazzo Gotico per l’incontro dal titolo “Sei pronto a salvare una vita? Tutti possono usare il DAE”.

“Con la legge 116 è cambiato il contesto in cui possono intervenire i cittadini. Con questa legge il cittadino può concentrarsi sulle operazioni per salvare la vita a una persona senza essere distratto dalle preoccupazioni in merito a eventuali responsabilità. Abbiamo un’app molto diffusa che rende i cittadini veri protagonisti del soccorso”, commenta l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.