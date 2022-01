Serie B – La Canottieri Ongina inaugura il 2022 sfidando la Ks Rent Trentino

E’ tempo di ritorno in campo per la Canottieri Ongina, che dopo le feste natalizie inaugura il 2022 agonistico scendendo in campo domani alle 18 al palazzetto di Monticelli sfidando la Ks Rent Trentino. Il match è valevole per l’ultima giornata d’andata del girone C di serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni che cercherà di rimanere in scia della capolista Gabbiano Mantova.

In base alle normative statali e federali in vigore e in relazione alla capienza consentita dell’impianto, per gli spettatori saranno disponibili 35 posti. Per accedere al palazzetto sono obbligatori Super Green Pass, mascherine FFP2. Inoltre, è previsto il controllo della temperatura e vige il divieto di consumo di cibi e bevande per il pubblico.

L’avversario

La Ks Rent Trentino è terz’ultima con undici punti all’attivo. Gli ultimi tre centrati nel recupero della penultima giornata contro la “Cenerentola” Lagaris, battuta 3-0 in casa mercoledì scorso. Nell’occasione, senza i vari Thei, Zoppellari, Finke e Nanfitò, nel derby gli arancioni hanno schierato Consolini in regia, Maniero opposto, Polacco e Dietre in banda, Bressan e Paoli al centro e Pedrolli libero.

Proprio Maniero è l’innesto d’esperienza per la Ks Rent Trentino. Il giocatore veneto classe 1980 e alto 2 metri e 10 centimetri che in carriera vanta anche una stagione in A1 con l’Antonveneta Padova (2008-2009) e un finale di stagione lo scorso anno in A3 a Porto Viro.

Classifica

Gabbiano Mantova 26, Canottieri Ongina 25, Arredopark Dual Caselle 21, Unitrento Volley 20, Valtrompia Volley 16, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Radici Cazzago 12, Ks Rent Trentino 11, Volley Cavaion 9, Policura Lagaris 0.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.