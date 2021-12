Serie B – Rimonta dal sapore epico per la Canottieri Ongina: espugnata Caselle al tie break

Una rimonta notevole in una partita dal sapore epico, con due set, il primo e il quarto, terminati addirittura 31-29 per una “maratona” di quasi due ore e mezzo. In serie B maschile, il 2021 della Canottieri Ongina si chiude con il “ribaltone” di Caselle. I gialloneri di Gabriele Bruni che sono passati dal 2-0 locale al 2-3 contro l’Arredopark Dual nella sfida di cartello della decima giornata.

Da un lato, il tie break vincente in Veneto ha costretto la Canottieri Ongina a lasciare la vetta solitaria al Gabbiano Mantova (3-0 contro Cazzago), ora avanti di una lunghezza. Dall’altro, però, De Biasi e compagni hanno consolidato la zona play off, con il secondo posto a +4 sulla stessa Arredopark Dual Caselle. Il 2021 pallavolistico dei monticellesi si chiude con 25 punti, frutto di 9 vittorie (delle quali 3 al tiebreak) e una sola sconfitta.

ARREDOPARK DUAL CASELLE-CANOTTIERI ONGINA 2-3

(31-29, 25-22, 19-25, 29-31, 9-15)

ARREDOPARK DUAL CASELLE: Tarocco 22, Solazzi 10, Perera 15, Peslac 25, Caiola 3, Sasdelli 1, Frigo (L), Alberti 4, Bommartini (L), Hernandez 4, Bernabè 1, Franchini, Massafeli. N.e.: Caliri. All.: Pes

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 14, De Biasi B. 13, Miranda 25, Caci 7, Fall 14, Ramberti 2, Cereda (L), Piazzi, Ousse 2, De Biasi M.. N.e.: Zorzella. All.: Bruni

ARBITRI: Mancuso e Pasquali

Classifica

Gabbiano Mantova 26, Canottieri Ongina 25, Arredopark Dual Caselle 21, Unitrento Volley 20, Valtrompia Volley 16, Mgr Grassobbio, Acv Miners 14, Imecon Crema, Radici Cazzago 12, Volley Cavaion 9, Ks Rent Trentino 8, Policura Lagaris 0. (Ks Rent Trentino e Policura Lagaris una partita in meno).