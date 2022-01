Superlega – C’è voglia di riscatto in casa Gas Sales Piacenza, Bernardi: “Con Modena servirà molto cuore”

Quarta giornata di ritorno per la Gas Sales Piacenza domenica 9 gennaio 2022 alle ore 18:00 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta RAI SPORT e Volleyball World) con Leo Shoes Perkinelmer Modena. Il trend dei precedenti scontri diretti vede in vantaggio i canarini con 5 successi e 2 sconfitte. In classifica i piacentini al momento sono sesti con 21 punti all’attivo dopo la sconfitta di giovedì a Milano per 3-1, mentre i modenesi, che hanno espugnato Vibo in quattro set, sono secondi in e vantano 31 punti come Civitanova (terza per il numero inferiore di vittorie, ma con una gara in meno giocata) e Trento (al quarto posto).

A presentare il match Lorenzo Bernardi, allenatore Gas Sales Piacenza

“Modena è sicuramente candidata a vincere lo scudetto, hanno dei top players e sarà una partita tosta, dove servirà un approccio importante. All’andata abbiamo vinto contro di loro, ma quello che abbiamo fatto fino a ieri fa parte della storia. Siamo consapevoli di essere in un momento non facilissimo, però dobbiamo lottare, perché solamente chi lotta riesce a raggiungere risultati importanti. Spesso e volentieri non vincono i nomi che ci sono scritti sulle maglie, ma quello che c’è dentro la maglia. Cercheremo di mettere molto cuore in quello che andremo a fare domenica”.

Precedenti

7 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 5 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena)

Ex

Maxwell Philip Holt a Modena dal 2016/17 al 2019/20; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20.

A caccia di record

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Edoardo Caneschi – 5 attacchi vincenti ai 500, Adis Lagumdzija – 9 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nimir Abdel-Aziz – 30 punti ai 2000 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 4 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nimir Abdel-Aziz – 3 punti ai 2300 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).