Serie B – La Canottieri Ongina spazza via anche l’Arredopark Dual Caselle (3-0)

Non si ferma la corsa della Canottieri Ongina, sempre più lanciata nella zona play off del campionato di serie B maschile (girone C). La squadra di Gabriele Bruni, infatti, ha consolidato il secondo posto (ora come ora qualificante alla post-season) grazie al rotondo 3-0 casalingo contro i temibili veronesi dell’Arredopark Dual Caselle, arrivati in riva al Po con l’etichetta di quarta forza del campionato.

I gialloneri piacentini, però, non hanno lasciato scampo all’avversario, conquistando tre punti pesanti che permettono alla squadra del presidente Fausto Colombi di portare a sei le lunghezze di vantaggio sull’Unitrento Volley.

Il match è stato costellato da assenze pesanti nel reparto laterali in entrambe le metà campo (Miranda e Caci in quella locale, Peslac e Perera in quella ospite), con i monticellesi che hanno saputo scavare il solco soprattutto a muro, con 14 block vincenti (di cui 7 di capitan De Biasi e 4 di Fall) contro i 6 veneti. Mattatore dell’incontro, lo schiacciatore Daniel Bacca, autore d 18 punti con solidità in ricezione e attacco.

CANOTTIERI ONGINA-ARREDOPARK DUAL CASELLE 3-0

(25-20, 25-23, 25-20)

CANOTTIERI ONGINA: Piazzi 5, Fall 9, Ramberti 2, Bacca 18, De Biasi B. 10, Paratici 12, Cereda (L), De Biasi M., Ousse. N.e.: Zorzella, Durante, Caci. All.: Bruni

ARREDOPARK DUAL CASELLE: Sasdelli, Tarocco 11, Solazzi 3, Massafeli 5, Alberti 17, Caiola 5, Frigo (L), Fiocco, Hernandez 1, Bernabè, Franchini 3. All.: Pes

Risultati

Policura Lagaris-Ks Rent Trentino 0-3

Radici Cazzago-Gabbiano Mantova 1-3

Valtrompia Volley-Imecon Crema 3-0

Volley Cavaion-Acv Miners 3-1

Mgr Grassobbio-Unitrento Volley 2-3

Canottieri Ongina-Arredopark Dual Caselle 3-0

Classifica

Gabbiano Mantova 47, Canottieri Ongina 43, Unitrento Volley 37, Valtrompia Volley 29, Arredopark Dual Caselle 28, Mgr Grassobbio 25, Ks Rent Trentino, Volley Cavaion 20, Imecon Crema 19, Radici Cazzago 18, Acv Miners 17, Policura Lagaris 3.