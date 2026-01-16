Zandonella (Lega): “Criticità nell’app di Iren, il Comune intervenga a tutela dei piacentini”

Il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella ha depositato un’interrogazione per segnalare le anomalie riscontrate da diversi cittadini all’interno dell’app Iren, riguardo al conteggio delle svuotature del rifiuti indifferenziati legati alla nuova tariffazione puntuale entrata in vigore il 1° gennaio.
“Alcuni utenti – spiega Zandonella – hanno notato sull’app di Iren un numero di svuotamenti errato, con casi in cui risultano già registrati due ritiri senza che il contenitore sia mai stato esposto. È inaccettabile che i cittadini debbano accorgersene da soli e poi attivarsi per segnalare il problema, magari telefonando a Iren, con tutto il disagio e le incertezze che ne conseguono”.
Il consigliere sottolinea il problema particolare per gli anziani: “Chi non ha dimestichezza con la tecnologia rischia di non accorgersi di questi errori e di dover pagare per svuotamenti mai avvenuti. Inoltre, al momento, non esiste un sistema oggettivo per dimostrare se il ritiro è stato realmente effettuato o no: deve esserci una controprova certa in mano sia al cittadino che ad Iren”.
Da qui la richiesta alla Giunta Tarasconi di verificare se il Comune sia a conoscenza del problema, quante eventuali segnalazioni siano già state ricevute e quali misure intenda adottare per garantire trasparenza, correttezza nei conteggi e tutela dei piacentini.
“La Lega continuerà a vigilare e a portare avanti le istanze dei cittadini – conclude Zandonella – affinché non siano loro a pagare le inefficienze di un sistema gestito con troppa leggerezza ed entrato in vigore con molte lacune”.