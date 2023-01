Serie B – Mattia Coltro alla vigilia di Bakery Piacenza-Virtus Imola: “Dobbiamo tornare a vincere” – AUDIO

Cancellare e ripartire: è questo il menù che deve seguire la Bakery Piacenza. I biancorossi di coach Marco Del Re, dopo una prima parte di stagione clamorosamente oltre le aspettative, sono entrati in un vortice negativo, incassando ben quattro sconfitte di fila. Prima di questo loop nero, Piacenza viaggiava nei primi posti della classifica con il record di 7-3, mentre ora si ritrova al decimo posto con un record di 7-7. Inoltre, l’infortunio di Umberto Livelli ha ulteriormente accorciato le rotazioni, e sarà necessario un intervento sul mercato per sistemare la rosa. Le voci, sempre più insistenti, parlano di Lorenzo Passoni (che domenica scorsa era a San Miniato a vedere il match), ma non basterà l’ex Firenze per ricostruire un roster che, oltre a Livelli, ha perso anche Eric Visentin.

In questo clima difficile, domenica (alle ore 18:00 al PalaBakery) i biancorossi se la vedranno con la Virtus Imola, una delle formazioni più in forma del girone. La squadra allenata da coach Marco Regazzi occupa il quarto posto in solitaria (record 9-5) ed è reduce da una serie di due vittorie consecutive (e più in generale quattro nelle ultime 5). La prima è arrivata in trasferta sul campo dei Tigers Romagna, mentre la seconda – roboante – in casa contro la Ristopro Fabriano, grazie alle prestazioni monumentali di Borislav Mladenov (22 punti e 18 rimbalzi) e Luca Galassi (23 punti e 8 assist). Insomma, un avversario veramente complicato.

L’intervista a Mattia Coltro, playmaker della Bakery Piacenza