Pontenure sempre più eco-sostenibile, installato l’impianto fotovoltaico sul tetto del Municipio

Sono stati completati i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel palazzo del Comune di Pontenure. I pannelli sono ora in grado di fornire energia elettrica alle utenze dell’edificio e anche alle colonnine di ricarica per auto elettriche o ibride plug-in.

«Nel suo complesso – spiega l’assessore Luigi Demicheli – l’impianto fotovoltaico, progettato dall’Ufficio tecnico comunale diretto dall’ing. Enrico Montanari, è dotato di una potenza di picco di 15 chilowattora, supportato da un gruppo di batterie da 15 dalla capacità di chilowattora, ed è connesso con la rete elettrica del Comune, dotato di un sistema gestionale che consente di immagazzinare l’energia prodotta prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici (quella che non viene utilizzata dalle utenze dell’edificio comunale) permettendo di renderla disponibile nel momento di richiesta, sia dall’edificio stesso, sia dal sistema per la ricarica delle auto elettriche, prima di utilizzare l’energia fornita del gestore della rete elettrica. Inoltre, l’energia elettrica prodotta che non viene utilizzata, sarà immessa in rete, non appena l’ente gestore avrà attivato il relativo contattore di scambio, e verrà contabilizzata con saldo positivo a favore del Comune».

«Il sistema di ricarica auto elettriche presenta 3 postazioni – prosegue l’assessore Demicheli – e verrà utilizzato per le auto elettriche che l’Amministrazione Comunale ha futura intenzione di dotarsi. Nel giro di poco tempo, infatti, dovrebbe essere consegnata la prima auto elettrica, che è stata acquistata grazie ad un finanziamento specifico della Regione Emilia-Romagna. Questo veicolo sarà assegnato ai Servizi Sociali dell’ente comunale per svolgere le attività di assistenza alle persone più fragili».

«Questo nuovo progetto, dal costo di circa 40mila euro – riferisce il sindaco Manola Gruppi – è finanziato con l’avanzo di bilancio, e s’inserisce nelle politiche di questa Amministrazione, da tempo orientata a utilizzare sempre più le fonti di energia rinnovabile, con scopo di una riduzione della dipendenza da fonti di energia proveniente da combustibili fossili. Per questo, da diversi anni stiamo investendo in mirati interventi di efficientamento energetico, oggi particolarmente attuali e necessari».