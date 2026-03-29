Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza il 30 marzo

29 Marzo 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza il 30 marzo
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Si rinnova anche nell’anno delle celebrazioni dei 90 anni di vita dell’Istituto di credito, la tradizione del Concerto di Pasqua della Banca di Piacenza, giunto al ragguardevole traguardo della 40ª edizione. L’appuntamento è per lunedì 30 marzo, alle 21, nella Basilica di San Giovanni in Canale.

Sotto la direzione artistica del Gruppo strumentale Ciampi si esibiranno le voci bianche e giovanili (dirette da Paola Gandolfi) e miste (dirette da Alessandro Molinari) del Coro Polifonico Farnesiano e l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal maestro Camillo Mozzoni. Voci soliste: Sachika Ito, Jihye Kim (contralto); Andrea Galli (tenore); Michele Gianquinto (basso). All’organo, Federico Perotti. Il concerto si concluderà con l’esecuzione del canto Alleluja, da “Il Messia” di G. F. Haendel.I biglietti d’invito sono richiedibili da soci e clienti della Banca all’Ufficio Soci e Relazioni esterne e in filiale, fino a esaurimento.

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