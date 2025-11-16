Serie B – Primo stop per la nuova Assigeco di coach Lottici: Omegna vince con merito 98-78

Arriva il primo stop per la nuova UCC Assigeco Piacenza di coach Lottici, sconfitta in maniera abbastanza netta sul parquet del PalaCipir di Gravellona Toce contro un’Omegna cinica e abile nel tenere la testa avanti per quasi tutta la durata del match. Nonostante buone indicazioni in attacco, i Lupi faticano a trovare una giusta quadra difensiva e pagano forse un po’ di stanchezza dopo due faticosi impegni. La formazione piemontese tira con un sensazionale 16/31 da oltre l’arco e porta cinque uomini in doppia cifra, mentre ai biancorossoblu non bastano i 24 punti di Pepper e i 14 dell’ex di serata Ferraro. Ora un giorno di riposo e una settimana piena di lavoro per preparare al meglio l’arduo impegno della prossima settimana contro Treviglio.

Le parole del coach

“Complimenti a Omegna, ha disputato un’ottima partita. Noi, dopo un buon avvio in cui probabilmente abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, siamo calati a livello di energia. Dobbiamo accettare il verdetto del campo, perché i meriti vanno senza dubbio ai padroni di casa. Mercoledì abbiamo speso molto e, nonostante i ragazzi mantengano un atteggiamento eccellente anche in allenamento, questa sera abbiamo commesso alcuni errori. Ci sono mancate la lucidità e l’energia necessarie per colmare completamente il divario.”

Paffoni Fulgor Basket Omegna – UCC Assigeco Piacenza 98-78

(26-18; 26-22; 22-17; 24-21)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Flavio Gay 9 (3/7 da tre), Giacomo Baldini 9 (0/4, 2/5), Andris Misters 20 (3/5, 4/5), Federico Casoni 10 (1/1, 2/6), Michael Sacchettini 2 (1/4 da due); Emanuele Trapani 16 (5/6, 2/4), Alessandro Voltolini 6 (2/2 da due), Manuel Di Meco 12 (3/4, 2/3), Jacopo Balanzoni 11 (4/10 da due), Tobia Strino 3 (1/1 da tre), Leonardo Caramelli 0, Kalyan Angelori 0. Allenatore: Riccardo Eliantonio (assistenti: Francesco Petricca, Paolo Verri).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 8 (1/1, 2/6), Lorenzo Calbini 8 (4/6, 0/4), Dalton Pepper 24 (5/10, 4/9), Massimiliano Ferraro 14 (3/5, 2/3), Kuot Yak Deng Kuot 3 (1/1 da due); Leonardo Valesin 0 (0/2, 0/2), Gianmarco Fiorillo 0 (0/2 da tre), Martino Criconia 8 (2/2, 0/4), Giovanni Poggi 10 (1/6, 1/2), Joaquin Sarmiento 3 (1/1 da due). Ne: Gabriele Cattivelli, Pietro Reginelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

