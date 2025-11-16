Volley – Super Gas Sales Piacenza! I biancorossi affondano la corazzata Civitanova per 3-0

Si conclude in poco più di un ora e mezza il big match tra Piacenza e la Lube Civitanova, i Biancorossi si sono imposti con una vittoria convincente contro una squadra che era uscita sconfitta solo contro la capolista Perugia.

Due set chiusi ai vantaggi in cui Piacenza ha controllato la prima parte di parziale per poi essere raggiunta nel finale grazie alla qualità in battuta degli avversari, oggi però i ragazzi di coach Boninfante sono riusciti a mantenere alta la concentrazione aggiudicandosi i due set spinti anche dal calore di un PalaBanca tutto esaurito.

La chiave del match è stata il servizio, sempre efficace, che non ha mai consentito un contrattacco pulito ai marchigiani, l’MVP del match è sicuramente un superlativo Bovolenta ma oggi abbiamo visto una squadra compatta e costante, bravissimo Porro a gestire i suoi attaccanti in maniera sempre funzionale senza consentire al muro di Civitanova di trovare il modo di adattarsi.

Medei nel corso del match ha provato a scuotere la gara affidandosi alla panchina ed inserendo praticamente tutte le sue opzioni a disposizione, un reparto schiacciatori che non ha brillato ed un opaco Bottolo,sostituito a metà partita, non hanno saputo trascinare la squadra in quello che fino a questo momento era stato un cammino in regular season quasi perfetto.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo domenica 23 novembre alle ore 19 per il match in trasferta contro Grottazzolina.

Clicca qui per rivivere le emozioni degli ultimi punti del match.

Ascolta le parole di coach Dante Boninfante, clicca qui per l’intervista.

Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova 3-0

(29-27, 28-26, 25-22)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Gutierrez 11, Simon 8, Porro 2, Mandiraci 13, Galassi 8, Bovolenta 21, Pace (L), Leon, Comparoni, Andringa, Bergmann. Ne: Travica, Loreti (L), Seddik. All. Boninfante.

Cucine Lube Civitanova: Bottolo 6, Gargiulo 7, Loeppky 10, Nikolov 8, D’Heer 1, Boninfante, Balaso (L), Orduna, Kukartsev 3, Podrascanin 2, Duflos-Rossi 1, Hossein Khanzadeh 7. Ne: Bisotto (L), Tenorio. All. Medei.

