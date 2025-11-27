Arti marziali – Quattro ori nella Muay Thai per la Yama Arashi nel debutto stagionale a Monza

Buona la prima. Esordio stagionale con quattro ori per il team di Muay Thai della Yama Arashi, protagonista al Monza Fighting Day, con oltre 250 atleti partecipanti nell’evento svolto sotto l’egida della Fimt 4.0 (International Federation Muay Thai).

Per la squadra piacentina, sono arrivate le vittorie con Marlon Montufar (Senior – 74 chilogrammi), Simone Strefi (Junior -63 chilogrammi), Riccardo De Pasquale (Cadetti -66 chilogrammi) e Luigi De Pasquale, a segno nella specialità del Clinch nella categoria Senior al limite dei 94 chilogrammi. Curiosità: Luigi e Riccardo sono padre e figlio e da anni si allenano insieme alla Yama Arashi, con cui hanno ora condiviso gara e vittoria.

Ottime prestazioni anche da parte di Lorenzo Lazzari (Senior -69 chilogrammi) che ha pareggiato il proprio combattimento e soprattutto per Aaron Zanetti ed Edis Muharemovic, penalizzati però dalla squalifica per troppo contatto con l’avversario. Verdetto discutibile e sconfitta di misura per Gianluca Repetti nella classe Senior fino ai 79 chilogrammi e per Lorenzo Lazzari nel Clinch.

Le parole del direttore tecnico Gianfranco Rizzi

“La Yama Arashi prosegue nel sou progetto di promozione della Muay Thai a Piacenza. Tutti i nostri fighter sono riusciti a gestire molto bene i combattimenti e, anche se alcuni non hanno raggiunto l’obiettivo sperato, hanno comunque gareggiato come leoni fino alla fine, con i tecnici che hanno potuto cogliere spunti preziosi per il prosieguo della stagione appena iniziata”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy