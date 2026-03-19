Volley – Gas Sales Piacenza, domenica con Modena match ball per approdare alle semifinali

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 22 marzo (ore 18.00) al PalabancaSport per affrontare Valsa Group Modena in Gara 4 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto del campionato di SuperLega Credem Banca 2025-2026. Avanti nella serie per 2-1 i biancorossi giocano il match ball per accedere alle Semifinali davanti al proprio pubblico.

Si gioca al meglio delle cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per le Semifinali, chi perde giocherà i Play Off 5°.

Sfida numero ventotto quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono ventisette i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off 5° Posto, Play Off Scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio

Il bilancio è a favore di Piacenza con 14 vittorie mentre Modena ha vinto 13 volte. In questa stagione le due squadre si sono affrontate già sei volte: due in Regular Season e in entrambe le occasioni a vincere è stata la formazione modenese, una nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega e a vincere è stata la formazione biancorossa, tre volte nei Play Off Scudetto con due vittorie biancorosse ed una modenese.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a questa stagione: seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Piacenza si è imposta al PalabancaSport per 3-2 (18-25m 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) e la partita registrò 223 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021: sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi.

Il parziale più agevole è stato in questa stagione: quarto set dei Quarti di Finale di Coppa Italia i biancorossi si imposero per 25-14.

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