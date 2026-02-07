Serie B – Sfida insidiosa per l’Assigeco Piacenza: al PalaBanca arriva la Gema Montecatini – AUDIO

Il lungo viaggio in Sicilia non ha portato i risultati sperati all’UCC Assigeco Piacenza, scivolati in un quarto parziale a senso unico in favore di Agrigento. Con la classifica che nelle zone alte inizia leggermente a frammentarsi, i Lupi non devono assolutamente perdere il passo delle altre squadre e tornare alla vittoria dopo due stop consecutivi.

Come sempre accade nel fitto calendario del campionato di Serie B Nazionale, l’occasione di pronto riscatto è subito alle porte, con la sfida di domenica 8 febbraio alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza contro La T Tecnica Gema Montecatini dell’ex coach biancorossoblu Marco Andreazza. Una gara tutt’altro che semplice, con la formazione termale che è tra le due squadre del girone ad aver conquistato un posto in Coppa Italia, ma che i ragazzi di coach Lottici affronteranno con la massima energia per non incorrere negli errori della scorsa partita.

Il focus sulla Gema Montecatini

Senza ombra di dubbio, La T Tecnica Gema Montecatini è una delle squadre di prima fascia del campionato di Serie B Nazionale. Guidata dall’ex coach biancorossoblu Marco Andreazza, la formazione termale al momento occupa il terzo posto in classifica con un record di 16 vittorie e 7 sconfitte, e può contare su un roster profondo colmo di giocatori esperti e vincenti in questa categoria. La cabina di regia del quintetto di partenza è affidata al playmaker Andrea Bargnesi, fido scudiero di coach Andreazza, assistito nel backcourt da un altro ex di serata, la guardia statunitense di passaporto maltese Darryl Joshua Jackson, principale terminale offensivo della squadra, e dall’ala bolzanina Lorenzo D’Alessandro.

Sotto le plance invece sono pronti a offrire solidità e centimetri l’ala grande Mattia Acunzo e l’ex Pielle Livorno Jacopo Vedovato. Dalla panchina come cambio degli esterni escono il classe 1993 Federico Burini, vincitore due volte del campionato con le maglie di Nardò e Avellino, il playmaker italo-svizzero Nicolò Isotta, arrivato a stagione in corso dalla Libertas Livorno, e le guardie Lorenzo Passoni e Gianmarco Gulini, mentre a far rifiatare il reparto lunghi saranno il classe 1991 Francesco Fratto e il pivot lettone Kristofers Strautmanis, sceso in Serie B Nazionale dopo l’esperienza in Serie A2 con Vigevano. Completa il roster il giovane Lorenzo Del Vigna.

Resta sempre fuori per infortunio il pivot Alberto Bedin, che nella gara-5 dei quarti di finale playoff dello scorso anno contro Mestre ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Non c’è stata storia nella sfida di andata, con una travolgente vittoria per la formazione termale 88-62.

Come seguire l’Assigeco Piacenza

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.

