Ciclismo – Parte la stagione dell’Asd Programma Auto: Epic Gran Canaria per tre

Partirà dalla Spagna la stagione 2026 dell’Asd Programma Auto, formazione amatoriale piacentina di ciclismo che in questo week end sarà rappresentata da tre portacolori all’Epic Gran Canaria, tradizionale appuntamento internazionale di inizio anno.

Domani (sabato) e domenica a difendere i colori del sodalizio del presidente Piergiorgio Zambelli saranno Alberto Baesso, Mara Manfredi e Maurizio Francalanci. Domani si inizierà con una frazione di 111 chilometri, con due tratti cronometrati: il primo di 12,3 chilometri (Ayagaures Climb) porterà alla vetta di Pedro Gonzalez, mentre il secondo (Alto Salto del Perro) sarà lungo 29 chilometri con i corridori che transiteranno da Pasito Blanco (chilometro 33) fino alla vetta (chilometro 62). Domenica,invece, la seconda frazione sarà più corta (75,29 chilometri) e vedrà il tratto cronometrato di 22 chilometri con la salita a Tirajana con un dislivello complessivo di 1300 metri. Le partenze e gli arrivi controllati (fuori dai tratti cronometrati) saranno a Maspalomas (Hotel Riu).

I tre protagonisti dell’Asd Programma Auto

Alberto Baesso è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2025, sfiorando la top ten l’anno scorso. Vicentino classe 1993, è alla sua seconda partecipazione all’Epic Gran Canaria e al suo terzo anno nell’Asd Programma Auto. “Quest’anno cercherò di fare il meglio possibile, il livello si è alzato ulteriormente e sto cambiando un po’ la mia tipologia di fisico per altri tipi di gare che più mi si addicono. La prima tappa, invece, quest’anno è per scalatori puri. Darò comunque il massimo e cercherò di ottenere il miglior risultato possibile”.

Mara Manfredi, invece, è piacentina di Vigolzone, classe 1987 e categoria Master 30. “Anch’io – le sue parole – cercherò di fare il meglio possibile. L’obiettivo più ambizioso sarebbe centrare il podio di categoria, ma sarà molto difficile. Sono consapevole come la preparazione non sia stata delle migliori complice il clima dalle nostre parti, con un inverno trascorso sui rulli. Avere al mio fianco come gregario il mio fidanzato Maurizio sarà un importante supporto non solo tecnico ma anche morale”.

E infine lui, Maurizio Francalanci, aretino classe 1980 da tre anni residente a Vigolzone. “Il mio compito – le parole del toscano, di ritorno all’Asd Programma Auto con Mara dopo la parentesi-2025 alla Mg K Vis – è lavorare “dietro le quinte” per Mara, darò a fondo delle mie energie fino ai piedi delle due salite, cercando poi di tenere e rimanere con lei”.

