Serie B, Supercoppa – La Bakery aspetta Crema, Criconia: “Mi aspetto una partita molto intensa”

La Bakery Piacenza comunica che mercoledì 13 settembre si disputerà la gara del secondo turno della Supercoppa Lnp 2023 Old Wild West. Al PalaBakery arriverà la Pall. Crema, e la palla a due è fissata alle ore 20:30. Altro impegno ufficiale di questa preseason per la compagine biancorossa, che potrà contare nuovamente sul sostegno del proprio pubblico.

Le parole di Martino Criconia

«Vincere dopo due supplementari il derby contro Fiorenzuola significa che è stata una gara combattuta e che entrambe le squadre ce l’hanno messa tutta. Assolutamente non male come esordio. Crema è un’altra formazione molto giovane che è riuscita a battere un’avversaria magari più quotata come Piombino. Penso che sarà una partita molto intensa, giocata ad alta velocità, e pur se sarà equilibrata speriamo che il risultato finale sia lo stesso del derby. Stiamo fisicamente bene, spinti anche dal successo. Poi è naturale che ci sia un po’ di stanchezza perché siamo ancora in fase di preparazione della stagione, appunto, e ci sono delle cose da sistemare per arrivare nel miglior modo possibile alla prima di campionato».

Per evitare file in biglietteria il giorno della gara, è possibile acquistare il biglietto della partita, al costo di 8€ (ingresso gratuito per under 12 e atleti Bakery), cercandola sulla piattaforma Eventbrite.

Il regolamento

Tabellone a eliminazione diretta, la Supercoppa si gioca con turni in gara unica, e ad ogni turno giocano in casa le squadre con la miglior posizione del ranking definito dal piazzamento in classifica della stagione scorsa. Nel primo turno le squadre sono state ridotte da 36 a 18, nel secondo turno saranno ridotte da 18 a 9. Al termine del secondo turno viene eliminata una squadra tra le 9 vincitrici così da farne restare 8. Secondo i criteri di ammissione, le squadre vincenti il secondo turno impegnate in trasferta sono tutte ammesse ai quarti, a meno che non si abbiano 9 vittorie esterne su 9. In tal caso, tra le squadre vincenti in casa si scarta quella che abbia vinto la singola gara con la minore differenza canestri.

In caso di ulteriori parità, relativamente alla sola sfida del secondo turno, i criteri da seguire per scartare una squadra sono: squadra che abbia subito più punti, squadra con il maggior numero di falli commessi (compresi tecnici), sorteggio. I quarti di finale saranno disputati sempre in gara unica domenica 17 settembre, con accoppiamenti riprogrammati dalla Lnp seguendo per quanto possibile il criterio di vicinorietà, e le 4 vincenti accedono alla Final Four di Montecatini Terme.

I prezzi

Visto che la Bakery Piacenza giocherà un’altra partita casalinga, la società della presidente Caterina Zanardi ha deciso di prorogare il prezzo speciale dell’abbonamento per la stagione 2023/24 al costo di 80€ sino al 13 settembre incluso. Si ricorda che per chi ha già sottoscritto la tessera, in occasione della gara contro Crema basterà esibirla all’ingresso.

Per chi invece vorrà usufruire della proroga, potrà compilare il form presente sul sito www.bakerybasket.it e provvedere al pagamento presso la biglietteria il giorno stesso della partita. Nell’abbonamento sono comprese le 17 gare di regular season; le partite di Supercoppa; il kit di benvenuto a marchio Bakery per tifare ancor meglio la squadra di coach Augusto Conti; eventi unici da vivere insieme alla prima squadra biancorossa.