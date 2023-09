Volley – Gas Sales Piacenza, terza settimana di lavoro

Si apre oggi pomeriggio in sala pesi la terza settimana di preparazione per Gas Sales Piacenza, che rimarrà orfana dei suoi nazionali per gran parte della preseason. Mentre l’Europeo vive stasera i quarti di finale con l’Italia di Romanò e Scanferla impegnata contro l’Olanda del neo-biancorosso Robbert Andringa, la formazione biancorossa continua a lavorare a pieno ritmo. Nel mirino c’è il primo allenamento congiunto stagionale contro con la Consoli Sferc Brescia, formazione di A2, in programma venerdì 15 settembre (ore 17 inizio riscaldamento) al PalabancaSport (ingresso libero).

Nel frattempo, i biancorossi continuano a caricare in palestra e ad allenarsi con intensità progressiva. E venerdì primo allenamento congiunto con la formazione di A2 bresciana con il gruppo di Andrea Anastasi che vorrà esprimere sul campo qualche abbozzo di gioco dopo tre settimane di allenamento e nonostante l’assenza di diversi giocatori.

Da domani verranno aggregati al gruppo alcuni giocatori delle giovanili: gli schiacciatori Manuel Zlatanov (classe 2008), Leonardo Alessi (2007), Leonardo Rocca (2005), Andrea Emiliani (2006), il centrale Daniel Ihokhai (2005), il palleggiatore Tommaso Artioli (2006), il libero Lorenzo Zanellotti (2006).

Programma di lavoro settimanale

Martedì: riposo, pesi

Mercoledì: tecnica, tecnica

Giovedì: riposo, tecnica

Venerdì: pesi, test match Consoli Sferc Brescia (ore 17 al PalabancaSport)

Sabato: tecnica, tecnica

Domenica: riposo, riposo