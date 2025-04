Serie B – Tutto in 40 minuti, la Bakery Piacenza affronta Fidenza – AUDIO

Trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025 per la Bakery Piacenza, che in quaranta minuti si gioca la possibilità di centrare la salvezza diretta. Tutto passa per la vittoria d’obbligo contro la Fulgor Fidenza, derby sulla via Emilia che si giocherà domenica 27 aprile alle ore 18:00 al PalaBakery. Per l’occasione, essendo una gara decisiva, la società della presidente Caterina Zanardi ha previsto l’ingresso gratuito alla partita, con la speranza di vedere strapiene le tribune così da spingere i biancorossi verso l’obiettivo.

Attualmente Piacenza è appaiata in classifica a Crema e Desio, a quota 26 punti, ma purtroppo c’è solo un posto a disposizione per la salvezza diretta mentre per altre due formazioni ci saranno le forche caudine dei playout. La classifica avulsa premia Crema, con tre successi su quattro incontri ma con la differenza canestri sfavorevole con Desio (-4). Se la Bakery può invece sorridere contro i brianzoli in virtù del 2-0 nello scontro diretto, ha un nefasto 0-2 contro i cremaschi. Dunque le possibilità salvezza per la squadra di coach Giorgio Salvemini passano soltanto attraverso un successo, sperando in notizie positive da Mestre dove sarà impegnata Crema. Con una vittoria della Bakery, diventa ininfluente il risultato di Fiorenzuola-Desio, con i piacentini che quantomeno si assicurano il fattore campo nei due eventuali turni dei playout.

Alessandro Bernini a Radio Sound, il vice allenatore della Bakery Piacenza

«L’ultima sconfitta contro San Vendemiano non ha cambiato la corsa salvezza, che vede tre squadre impegnate. Noi dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, perché per quanto ci riguarda abbiamo un solo risultato possibile che è la vittoria. Qualsiasi cosa succeda, vincendo saremmo o salvi o comunque avremmo il vantaggio di giocare sempre la ‘bella’ in casa ai playout. È importante, e per questo dobbiamo isolarci e pensare solo a noi stessi in questa corsa a tre.

Non ci teniamo a concentrarci su quello che possono fare gli altri, perché può anche diventare una cosa rischiosa. Sappiamo quanto può influire l’aspetto mentale, ecco perché dobbiamo restare concentrati. Fidenza è una squadra che gioca anche con cinque piccoli contemporaneamente in campo, causa anche qualche infortunio di troppo, ma è in grande fiducia e sta disputando una stagione stellare per qualità. A noi non resta che combattere, contando anche sull’apporto del nostro pubblico che ci darà una grossa mano in questa partita che mi aspetto ruvida ma emozionante».

Ingresso gratuito

Per l’occasione, la società della presidente Caterina Zanardi, ha previsto l’ingresso gratuito alla partita, con la speranza di vedere un PalaBakery ribollire di tifo e passione. Avere le tribune colme di spettatori sarebbe un incentivo ancora maggiore a dare il massimo per la squadra di coach Giorgio Salvemini, alla quale manca davvero un ultimo passo per raggiungere l’obiettivo stagionale. Per l’occasione, s’invitano tutti gli spettatori ad indossare un indumento di color rosso.