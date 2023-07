Serie B – Un gigante sloveno per la Bakery Piacenza: Jure Besedic

Arriva dalla Slovenia il nuovo gigante della Bakery Piacenza. E’ Jure Besedic, centro di 207 centimetri, nato nel 1992 a Maribor e proveniente dall’Hopsi Polzeia ma che in passato ha già conosciuto l’Italia per aver indossato la maglia dell’Angri Pallacanestro nel 2016-2017 nel campionato di Serie C Silver con cui in 17 partite ha tenuto una media di oltre 13 punti a gara.

LUCA MANENTI, IL SESTO COLPO BIANCOROSSO Serie B – La Bakery Piacenza continua a rinforzarsi: il sesto colpo è Luca Manenti

Il Neoacquisto Jure Besedic

«Quando mi ha chiamato coach Conti ho capito di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Mi ha detto chiaramente cosa si attende da me e credo di poter dare un buon contributo alla squadra. Ho buone sensazioni per la stagione».

Le parole di coach Conti

«Jure è un ragazzo esperto che sa giocare a pallacanestro per sé e per la squadra, essendo, nonostante la stazza, anche un eccellente passatore. Dovrà essere bravo ad abituarsi velocemente al nostro campionato e noi faremo di tutto perché il suo innesto possa essere virtuoso per la Bakery. Aggiungiamo che non ha avuto esitazioni a venire con voglia ed entusiasmo a Piacenza, e questo per noi è un altro aspetto significativo».

ASCOLTA RADIO SOUND, LA RADIO DI PIACENZA