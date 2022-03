Serie B1 – Duello salvezza per la Conad Alsenese a Reggio Emilia

Uno scontro diretto per la salvezza dove sarà importante far punti. Dopo il ritorno alla vittoria di sabato scorsa contro il fanalino di coda Certosa Volley, in B1 femminile la Conad Alsenese non può accontentarsi ed è chiamata a un’altra prestazione importante domani (sabato), quando alle 20,30 sarà di scena a Rivalta (Reggio Emilia) contro le padrone di casa targate Fos Wimore Cvr nella nona giornata di ritorno del girone D.

Con i tre punti di sabato scorso, le gialloblù di Enrico Mazzola sono uscite momentaneamente dalla “zona rossa” della classifica, dove si trovano invece le reggiane, appaiate a Gossolengo a quota 12 ma con due partite ancora da recuperare, mentre Alseno si trova al quint’ultimo posto a 18 punti.

Avversario

Rispetto all’andata, la Fos Wimore Cvr ha cambiato guida tecnica, ora affidata a Corrado Melioli che ha avvicendato Stefano Meringolo. Nel roster reggiano figurano due nomi conosciuti in terra piacentina: la centrale Sara Reverberi e il libero Michela Musiari, entrambe ex Fiorenzuola.

Viola Zagni saluta la Conad

La Pallavolo Alsenese saluta e ringrazia la palleggiatrice cremonese Viola Zagni (classe 2001), che in questi giorni lascia la rosa della Conad Alsenese a causa di impegni universitari all’estero (Erasmus). A Viola – arrivata in estate nel sodalizio del presidente Stiliano Faroldi – va l’in bocca al lupo per il suo futuro.

Il turno

Questo il programma della nona giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Certosa Volley-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Conad Alsenese, Elettromeccanica Angelini Cesena-Emilbronzo 2000 Montale, Csi Clai Imola-Fumara MioVolley Gossolengo, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Bleuline Forlì, Volley 2001 Garlasco-Tirabassi & Vezzali.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 39, Esperia Cremona 32, Bleuline Forlì 29, Csi Clai Imola 25, Elettromeccanica Angelini Cesena 23, Tirabassi & Vezzali, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Conad Alsenese 18, Volley 2001 Garlasco 16, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2.

(Cremona, Forlì, Imola, Cesena, Ostiano e Certosa una partita in meno, Tirabassi & Vezzali, Fumara e Fos Wimore Cvr due partite in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Centro Volley Reggiano.