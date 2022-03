Serie B1 femminile – Doppio impegno con Ostiano per il Fumara MioVolley

Doppio impegno settimanale per il Fumara MioVolley che in settimana scenderà in campo due volte contro la stessa avversaria, il CSV-Ra.Ma. Ostiano. Martedì sera alle 20:30 a Gossolengo e sabato alle 18 sul campo delle cremonesi. Due gare piuttosto ravvicinate che mettono in palio sei punti al cospetto di una formazione piuttosto attrezzata ed esperta.

Diversi i precedenti tra le due squadre che si sono incrociate sia in serie B2, sia in occasione del “Memorial Oneda”, organizzato dalla società lombarda e considerabile come tra i primi veri banchi di prova del pre-stagione.

Di fronte alle sfide con Ostiano il Fumara MioVolley arriva con l’iniezione di fiducia della vittoria su Certosa e una prestazione solida soprattutto in termini di atteggiamento e continuità.

«Al di là della vittoria di sabato, ho visto una squadra viva e volenterosa. Sono questi i presupposti giusti per il nostro finale di campionato. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato la gara, rispetto alla partita di andata (vinta per 3-2 da Certosa, NdR) è stata una prova diametralmente opposta».

Il primo turno infrasettimanale di recupero

«Si tratta di una situazione particolare come ne abbiamo vissute già in precedenza. Dopo Natale siamo stati fermi quasi due mesi, poi sono arrivate due settimane di stop per il rinvio della partita con Reggio Emilia. Dobbiamo adattarci a queste situazioni».

Dinamiche da scontro diretto