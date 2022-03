Serie B1 – Il Fumara fa bottino pieno: Volley Certosa superata per 3-0

Il Fumara MioVolley strappa tre punti a Certosa, riscattando la sconfitta della gara di andata, trovando un piccolo spunto in classifica in attesa dei tanti recuperi ancora da disputare.

Coach Codeluppi sceglie la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero.

La buona partenza al servizio del Fumara mette in difficoltà la ricezione delle ospiti (4-1) che giocano subito un timeout per riorganizzare le idee ed il gioco. Falcucci ed Amatori allungano il passo biancoblu (16-8), il Fumara passa alla seconda set ball disponibile sul 25-17.

Il secondo set si apre con un lungo monologo del MioVolley che controlla senza fatica l’andamento del parziale (14-5 prima, 22-5 poi): si va in archivio con il punteggio di 25-10.

Più equilibrato l’avvio del terzo set ma il primo allungo è comunque biancoblu (9-6). Certosa prova a restare nella scia del Fumara ma l’allungo decisivo è ancora delle padrone di casa che riescono a trovare lo sprint decisivo chiudendo definitivamente la gara sul 25-16.

FUMARA MIOVOLLEY-VOLLEY CERTOSA 3-0

(25-17; 25-10; 25-16)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia, Caviati, Liguori, Chinosi, Scarabelli, Falcucci, Sacchi, Amatori, Guaschino, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco

Il Busa Trasporti si fa rimontare e cede alla distanza: GioVolley vince 3-2

Il Busa Trasporti passa a condurre, si vede rimontare e cede nel set breve: succede tutto e il contrario di tutto sul campo delle reggiane del GioVolley che riescono così a spuntarla e conquistare due punti lasciandone soltanto uno al MioVolley.

Coach Anni manda in campo la diagonale con Colombini e Boselli, Cordani e Galibardi bande, Nappa e Bossalini al centro con Passerini libero.

Ottimo l’avvio del Busa Trasporti: funziona bene battuta biancoblu che mette in difficoltà le padrone di casa. La formazione MioVolley riesce a destreggiarsi bene anche in difesa offrendo linee di attacco funzionali, il set va in archivio sul punteggio di 21-25.

Il secondo parziale riprende le fila di quello precedente: salgono in cattedra Colombini e Cordani, il Busa Trasporti acquisisce un buon vantaggio e chiude senza sussulti 18-25. Nel terzo parziale si assiste ad un calo fisiologico nella nove metri biancoblu: ne risentono soprattutto ricezione e battuta. Il Busa Trasporti perde lucidità anche in attacco, nel fronte reggiano il cambio alla regia regala maggiore vivacità ed il set va in archivio 25-15.

Il Busa Trasporti non riesce a ritrovare il filo: le padrone di casa conducono il quarto parziale, l’ingresso di Moretti non cambia l’inerzia. Sul 24-18 il MioVolley regala un moto di orgoglio ma si chiude sul 25-22. Nel tiebreak si arriva al cambio campo sullo score di 8-1: il Busa Trasporti non riesce più a reagire ed alza definitivamente bandiera bianca sul 15-5.

WIMORE GIOVOLLEY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-2

(21-25; 18-25; 25-15; 25-21; 15-5)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Colombini 2, Moretti 3, Boselli 6, Galibardi 14, Cordani 17, Ferri 2, Nappa 12, Bossalini 5, Passerini (L), Longinotti (L). All. Anni