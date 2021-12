Serie B1 – Il Fumara cade a Rivalta, Centro Volley Reggiano vittorioso per 3-1

Sconfitta in quattro parziali per il Fumara MioVolley che non riesce a dare seguito alla vittoria interna con Cesena e cede in quattro parziali sul campo del Centro Volley Reggiano abile a cavalcare l’inerzia della gara e a non scomporsi dopo il terzo set conquistato dalle biancoblu.

Coach Codeluppi manda in campo Allasia e Liguori in diagonale, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero.

Il Fumara apre bene la partita ma le reggiane trovano un piccolo margine di vantaggio (8-6). Scarabelli e compagne faticano a rientrare nel set restando sempre dietro nello score fino all’ultimo allungo delle padrone di casa che vale il 25-22.

Brusca la partenza del secondo parziale con il Centro Volley Reggiano che preme fin dalle battute iniziali rendendo difficoltosa la costruzione del gioco biancoblu. Coach Codeluppi si gioca la carta Chinosi per supportare la ricezione ma le padrone di casa mantengono alta la concentrazione chiudendo sul 25-17.

Punto si gioca invece la prima prima parte del terzo set dove il Fumara ritrova gioco e compattezza: le biancoblu riescono a mantenere il controllo del parziale con cinque punti di margine riaprendo così il conto set sull’1-2.

L’ultimo parziale è piuttosto equilibrato nelle prime fasi e si mantiene tale fino al quindicesimo punto. Qui le padrone di casa trovano l’accelerazione decisiva che vale la vittoria e l’intera posta in palio.

WIMORE CENTRO VOLLEY REGGIANO-FUMARA MIOVOLLEY 3-1

(25-22; 25-17; 19-25; 25-20)

WIMORE CVR: Macchetta 12, Losi 1, Arduini 10, Maggiali 6, Reverberi 3, Spagnuolo 18, Bigi 2, Rossi 15, Agostini 2, Musiari (L1). NE: Giacomel, Magnani, Burani (L2). All. Meringolo-Mariani

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 6, Caviati, Liguori 9, Chinosi 1, Scarabelli 17, Falcucci 12, Antola, Sacchi, Guaschino 7, Amatori 4, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco