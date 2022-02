Serie B1 – Il Reggio Emilia Ferval “piacentino” è sconfitto a Udine (5-3)

Nella ripresa dei campionati nazionali a squadre di tennistavolo, battaglia dal finale amaro per il Reggio Emilia Ferval a “trazione piacentina” in serie B1 maschile. Sabato a Udine la compagine dove militano il magiostrino Luca Ziliani e il piacentino Stefano Ferrini è stata battuta 5-3 dai Rangers, che hanno “vendicato” così il risultato dell’andata (5-4 a Villa Bagno).

Per le racchette “nostrane”, un punto a testa: Ziliani in apertura ha piegato Eric Bertolini (3-2), mentre Ferrini ha superato 3-0 Pierangelo Ragazzo, andando vicino al bis contro lo stesso Bertolini. In classifica, Reggio resta al secondo posto, ora a braccetto con la stessa Udine. Prossimo impegno, sabato 19 febbraio alle 15 a Villa Bagno contro il fanalino di coda Treviso.

Risultati

Rangers Udine-Reggio Emilia Ferval 5-3

Sarnthein-Villa d’Oro Modena 2-5

Eppan-PaninoLab Bagnolese 1-5

Polisportiva Treviso-Parva Domus Marco Polo 3-5

Classifica

PaninoLab Bagnolese 16, Reggio Emilia Ferval, Rangers Udine 10, Eppan 8, Sarnthein, Parva Domus Marco Polo 6, Zerosystem Villa d’Oro Modena 4, Polisportiva Treviso 2.