Serie B1- La Conad Alsenese non trova il bis: Cesena festeggia (0-3)

Non riesce il bis d’autore alla Conad Alsenese, che dopo la bella vittoria di sette giorni prima in B1 femminile contro Campagnola non dà continuità al proprio cammino casalingo cedendo in tre set all’Elettromeccanica Cesena nella sesta giornata di ritorno del girone D. Nel secondo match consecutivo in casa, la squadra di Enrico Mazzola ha dovuto alzare bandiera bianca contro un avversario in grande spolvero, che ha mantenuto alto il livello del gioco per tutto l’arco della partita conquistando con merito l’intera posta in palio.

Dal canto loro, invece, le gialloblù piacentine hanno giocato un buon primo set, salvo poi non riuscire a reggere il passo, anzi pagando dazio complice una giornata non tra le più felici, già a partire dalla battuta. In casa Conad, in doppia cifra solo l’opposta Monica Gobbi (12 punti) in un duello tra “bomber” con la pari ruolo ospite Giada Benazzi, top scorer con 20 punti.

In classifica, Alseno viene scavalcata dalla stessa Cesena guidata da Cristiano Lucchi e resta ferma a quota 15 punti a +2 sulla zona rossa, con il quart’ultimo posto occupato dal Volley 2001 Garlasco che mercoledì farà tappa in terra piacentina (fischio d’inizio ore 20,30) nel recupero dell’ultima giornata d’andata.

CONAD ALSENESE-ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA 0-3

(20-25, 20-25, 15-25)

CONAD ALSENESE: Cornelli 2, Fava E. 1, Gobbi 12, Tosi 8, Guccione 3, Romanin 2, Toffanin (L), Sesenna 1, Zagni 1, Lago 3. N.e.: Poggi. All.: Mazzola

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Polletta 7, Tiberi 5, Benazzi 20, Favero 7, Gennari 10, Mazzotti 3, Calisesi (L), Caniato, Zuffi. N.e.: Conficconi, Zanetti, Roversi, De Bellis. All.: Lucchi

ARBITRI: Pavanello e Foppoli

Risultati

Csi Clai Imola-Csv-Ra.Ma. Ostiano 3-1

Tirabassi & Vezzali-Bleuline Forlì 2-3

Emilbronzo 2000 Montale-Certosa Volley 3-0

Conad Alsenese-Elettromeccanica Angelini Cesena 0-3

Esperia Cremona-Fos Wimore Cvr 3-0

Fumara Miovolley Gossolengo-Volley 2001 Garlasco 3-2

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 33, Esperia Cremona 26, Bleuline Forlì 23, Csi Clai Imola 22, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Tirabassi & Vezzali 19, Elettromeccanica Angelini Cesena 17, Conad Alsenese 15, Volley 2001 Garlasco 13, Fumara Mio Volley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Montale una partita in più, Ostiano, Cesena, Certosa una partita in meno).