Tennistavolo – Weekend di successi per la Teco Corte Auto

Solo sorrisi nel weekend per le squadre della Teco Corte Auto, società di tennistavolo di Cortemaggiore (Piacenza).

Nel recupero della prima giornata di ritorno di serie A1 femminile, le pongiste magiostrine hanno sconfitto in casa per 4-1 il fanalino di coda Parva Domus Tennistavolo Marco Polo. Il travagliato campionato della squadra magiostrina, condizionato dall’impossibilità di schierare le atlete straniere per ragioni legate ai vaccini russi Sputnik, poteva essere compromesso, ma ora con tale successo il Cortemaggiore rientra prepotentemente nella bagarre salvezza, staccando il primo biglietto utile per non retrocedere in A-2.

La gara contro Parva Domus è stata dominata a larghi tratti: qualche problema per la russa Olga Kulikova, imbrigliata dalla cinese Wang Xuelang, mentre impeccabile è stata la giovane Arianna Barani. Il resto lo ha fatto la slovena Ana Tofant, con un doppio successo su Elettra Valenti e Elisa Armanini.

Tabellino

Olga Kulikova – Elisa Armanini 3-0 (11-2, 11-3, 11-3)

Arianna Barani – Wang Xuelan 3-1 (6-11, 11-7, 11-9, 11-7)

Ana Tofant – Elettra Valenti 3-0 (11-2, 11-8, 11-2)

Olga Kulikova – Wang Xuelan 0-3 (3-11, 8-11, 10-12)

Ana Tofant – Elisa Armanini 3-0 (11-5, 11-6, 11-9)

La classifica

1 CASTELGOFFREDO 20 PUNTI

2 BAGNOLESE 18

3 EPPAN 16

4 4 MORI CAGLIARI 12

5 NOREBLLO 10

6 TECO CORTE AUTO 8

7 CASAMASSIMA 4

8 BRESCIA 0

SERIE C-1 MASCHILE

BRESCIA –TECO FOODLAB 3-5

Vittoria per gli uomini in Serie C

Ottima vittoria a Brescia per 5-3 per i pongisti di Cortemaggiore nel campionato di Serie C1 maschile. Sugli scudi Simone Dernini (3 punti) e Francesco Colombi (2 punti).

Classifica

1 MONTICHIARI PUNTI 16

2 RIPALTA CREMASCA 16

3 TECO FOODLAB 12

4 BRESCIA 8

5 CUS BERGAMO 6

6 METALPARMA 6

7 CAMUNO 6

OLIMPIA BERGAMO 2