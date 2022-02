Lyons – L’U17 supera Viadana; la Serie C viene sconfitta da Pieve

Serie C fase graduatoria – Finale 3o/4o posto

Non il ritorno in campo che sognavano i Lyons di Davide Baracchi, che incappano in una brutta sconfitta sul campo del Rugby Pieve, nella finale per il terzo posto nel campionato regionale. Prestazione purtroppo insufficiente per i bianconeri, che al ritorno in campo dopo due mesi di stop forzato non sono riusciti ad esprimersi sui propri livelli, con troppi errori di gestione della partita e poca lucidità quando si sono presentate le occasioni per marcare punti.

La squadra di Baracchi è sembrata troppo nervosa, un peccato che può succedere a formazioni giovani, non riuscendo a esprimere le proprie qualità principalmente per propri demeriti. Dopo essere stati colpiti a freddo dalla prima meta dell’incontro su una maul avanzante, i Lyons non sono mai riusciti a far valere la propria superiorità tecnica sull’avversario, riuscendo a marcare solo 3 punti dalla piazzola con il rientrante Nicholas Groppelli, mentre l’indisciplina è costata altri 9 punti in favore dei padroni di casa.

Nulla è compromesso in vista del prosieguo della stagione. I Leoni erano già qualificati alla Fase Promozione del campionato, che si disputerà su due gironi con le migliori 8 squadre della prima fase. D’ora in poi però battute d’arresto come quella di questa domenica non saranno più ammissibili, visto che il livello si alza e con esso la posta in gioco. I giovani leoni, se vogliono “diventare grandi” e puntare alla promozione in Serie B, dovranno mostrare molto di più.

Rugby Pieve – Sitav Rugby Lyons 16-3

(10-3)

Tabellino: pt 5’ m. Pieve tr (7-0), 28’ cp Groppelli N. (7-3), 30’ cp Pieve (10-3) st 54’ cp Pieve (13-3); 68’ cp Pieve (16-3)

Sitav Rugby Lyons: Rossi (cap); Viani (65’’ Terruggi), Valeri, Dallavalle, Spezia; Groppelli N (54’ Nakov), Efori; Simonato; Bongiorni (40’ Profiti), Sirtori Origgi (65’ Vergari); Pagani (40’ Bellani), Bassi; Groppelli G, Borghi, Cantù (vcap) (54’ Groppi)

All: Davide Baracchi

Cartellini: 35’ Cartellino giallo a Groppelli N,

UNDER17

Primo incontro in campo dopo due mesi di stop quello di domenica 20 febbraio 2022 per i leoni dell’Under17. Una partita molto equilibrata ma non lineare quella giocata oggi dai nostri leoni. Diversi palloni persi ed azioni di gioco non chiuse positivamente hanno permesso ai nostri avversari di esprimere il loro gioco, arrivando in meta per un’azione sfortunata.

Con lo scorrere dei minuti i nostri ragazzi hanno ritrovato l’affiatamento ed il gioco di squadra più compatto, vincendo la partita e quindi aggiudicandosi il quinto posto in classifica nel campionato regionale di categoria. Bravi Leoncini, complimenti a tutti!!!

LYONS – VIADANA 12-5

(mete 2-1)

Marcatori: Marceta, Beghi

Trasformazioni: Beghi 1/2

Convocati: Ziliani, Belforti, Beghi, Mareggi, Trifilò, Russo, Viti (cap.), Isola (v.cap.), Leddi, Mazzoni, Baas, Marceta, Pellarini, Bolzoni, Haseeb

A disp.: Maggi, Mazzocchi