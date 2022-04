Serie B1 – La Conad Alsenese tiene testa ma cede alla capolista Emilbronzo 2000 Montale (3-1)

Semaforo rosso sul campo della capolista per la Conad Alsenese, che domenica ha ceduto 3-1 a Castelnuovo Rangone (Modena) al cospetto dell’Emilbronzo 2000 Montale. “Regina” del girone D di serie B1 femminile. Nel recupero della seconda giornata di ritorno, la squadra di Enrico Mazzola ha dovuto cedere il passo alla prima della classe, reagendo con un ottimo secondo set (vinto 19-25) senza però riuscire poi a tenere il ritmo della formazione modenese, dove in roster c’è anche la leggenda Tai Aguero.

Alseno ha retto il confronto a muro (10 a 7 per le locali), ma ha patito a partire dalla battuta (10 ace modenesi). A trascinare Montale, l’ex gialloblù Giulia Visintini. Nella metà campo piacentina, doppia cifra per l’opposta Monica Gobbi (13) e per la banda Sofia Cornelli (12).

EMILBRONZO 2000 MONTALE-CONAD ALSENESE 3-1

(25-13, 19-25, 25-14, 25-16)

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Frangipane 12, Fronza 13, Visintini 23, Giardi M. 9, Gentili 8, Bici (L), Odorici, Giovagnoni. N.e.: Del Romano, Cioni (L), Aguero, Marinelli, Nordi. All.: Ghibaudi

CONAD ALSENESE: Cornelli 12, Guccione 3, Gobbi 13, Tosi 1, Diomede 5, Romanin 6, Toffanin (L), Lago 8, Fava E., Sesenna 2. All.: Mazzola

ARBITRI: Bassetto e Bonetto.

Risultati

Esperia Cremona-Fumara MioVolley Gossolengo 3-0

Volley 2001 Garlasco-Fos Wimore Cvr 3-0

Certosa Volley-Tirabassi & Vezzali 0-3

Emilbronzo 2000 Montale-Conad Alsenese 3-1

Csv-Ra.Ma.Ostiano-Elettromeccanica Angelini Cesena 3-2

Csi Clai Imola-Bleuline Forlì 3-1.

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 49, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola 41, Esperia Cremona 40, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 33, Tirabassi & Vezzali 29, Volley 2001 Garlasco 23, Fumara Mio Volley 22, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2.

(Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Alsenese, Fos Wimore Cvr una partita in meno, Tirabassi & Vezzali due partite in meno).