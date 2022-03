Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio in casa dell’Arbor cerca di voltare pagina

L’inizio dell’anno nuovo non ha sorriso alla Pallavolo Sangiorgio di coach Matteo Capra che tra gare di calendario e recuperi ha vinto solamente una gara (contro la Vap) su quattro (sconfitte a Marudo, San Damaso e Corlo) è scivolata dal secondo al quinto posto della classifica. Un periodo non semplice ma che la squadra sta cercando di superare nel miglior modo possibile per potersi giocare le ultime carte in vista del finale di campionato.

Spiega il primo assistente Emanuele Piccoli

“È un periodo dove le ragazze non riescono ad esprimere il gioco proposto. Stiamo facendo fatica a giocare e stiamo cercando di capire quale sia il problema per fare quel che serve per invertire la rotta e riprendere la tendenza di fine 2021. I due mesi di sosta sono stati fatali fisicamente e tecnicamente”.

Nella gara d’andata la Pallavolo Sangiorgio si è imposta 3-1 in rimonta, dopo aver perso il primo parziale ai vantaggi, 28-30, è riuscita con carattere, occhi delle tigre e cuor di leone a capovolgere il risultato, al termine di una gara emozionante, chiudendo 26-24 il quarto set.

“Servirà contro l’Arbor, una prova d’orgoglio per superare questo periodo poco felice e dare nuova fiducia all’ambiente sia tecnico sia societario. Servirà giocare una bella gara al di là del risultato” conclude Piccoli.

Fischio d’inizio alle 19, dirigeranno l’incontro Stefano Bosio e Luigi Fedele. E’ possibile vedere la gara in diretta sulla pagina ufficiale facebook U.s. Arbor.

Programma

Tieffe Serv. S. Damaso-Ltp Vap Uyba; Ass. Sport Corlo-Volley Academy Modena; Cr Transport Ripalta-Galaxy Inzani Volley; Rubierese Volley-Tomolpack Marudo; Arbor Interclays-Pall. Sangiorgio . Riposa Mirandola.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 26 punti; Rubierese Volley; 25; Cr Transport Ripalta 23; Tomolpack Marudo 22; Pallavolo Sangiorgio 22; Volley Stadium Mirandola 21; Ass. Sport Corlo 21; Arbor Reggio Emilia 16; Galaxy Inzani Volley 15; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.