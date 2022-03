Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio ritorna in campo: sfida Corlo

Sabato 26 marzo, alle ore 18, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica, la Pallavolo Sangiorgio affronterà Corlo con l’obiettivo di vincere sia per riscattare la sconfitta della gara d’andata (1-3) sia per giocarsi le ultime possibilità di entrare in zona play off promozione.

Spiega Diana Marc

“Dopo l’interruzione del campionato lo scorso mese di gennaio, abbiamo fatto fatica a ripartire e per questi campionati serve continuità. Contro Ripalta abbiamo vinto da squadra”.

La corsa play off è difficile ma non impossibile

“Il campionato non è ancora finito. Dobbiamo restare concentrare e giocare tutte le restanti gare come abbiamo fatto con Ripalta ed andare tutte nella stessa direzione”.

Sul passato recente

“Non abbiamo tempo per i rimpianti. Nelle prossime gare servirà ottimismo e sacrificio da parte di tutte”.

Programma

Tieffe Serv. San Damaso-Cr Transport Ripalta; Volley Stadium-Linea Saldatura; Galaxy Inzani Volley-Arbor Interclays; Pallavolo Sangiorgio-Ass. Sport Corlo; Ltp Vap Uyba-Rubierese Volley. Riposa: Marudo.

Classifica

Rubierese Volley 34 punti; Tieffe Serv. San Damaso 32 punti; Cr Transport Ripalta 31; Volley Stadium Mirandola 27; Pallavolo Sangiorgio 25; Tomolpack Marudo 25; Ass. Sport Corlo 21; Arbor Reggio Emilia 22; Galaxy Inzani Volley 17; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.