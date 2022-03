Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio sfida la Cr Transport Ripalta

Nella decima giornata del girone di ritorno nel campionato nazionale di serie B2, girone G, la Pallavolo Sangiorgio affronterà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica la formazione lombarda, attualmente seconda in classifica.

Non sarà un impegno affatto semplice per le albicelesti piacentine, chiamate ad invertire un trend negativo di risultati che si trascina dallo scorso dicembre. Ottimo stato di forma invece per il Cr Transport, con otto successi consecutivi di cui l’ultimo nel recupero contro San Damaso per 3-2. Successo che di fatto riapre la corsa alla promozione in diretta in B1.

Il focus sull’avversario

Neopromossa in B2 il C.r. Transport New Volley Ripalta Cremasca, è allenata dal milanese ma cremasco d’adozione Vittorio Verderio, ex giocatore di serie A2 e tecnico già di Reima Crema, Golden Volley, Lemen e Soresina. Punti di forza della squadra arancionera sono le schiacciatrici India Mandelli ed Anna Bassi, il posto 3 Giulia Palandrani, la regista Emma Laperchia ed il libero Marika Coti Zelati (conosciuta nel volley piacentino per alcune stagioni a Fiorenzuola).

Seconda sfida ufficiale tra le due formazioni, l’andata è stata vinta dalle lombarde per 3-2. L’ex di turno è la schiacciatrice Alessia Arfini, giocatrice della Pallavolo Sangiorgio dal 2018 al 2020 in C e B2. Fischio d’inizio alle ore 18.30. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina Facebook Volley C.R. Transport Ripalta.

Programma

Pallavolo S. Giorgio-C.r. Transport Ripalta Cremasca; Volley Stadium-Arbor Reggio Emilia; Volley Academy Modena-Tieffe Service S. Damaso; Tomolpack Marudo- Ass. Sport; Galaxy Inzani Volley-Rubierese Volley . Riposa Ltp Vap Uyba