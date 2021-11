Serie B2, la Pallavolo Sangiorgio supera Marudo e vola in testa alla classifica

La Pallavolo Sangiorgio parte con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, D’Adamo-Zoppi e Tacchini. La partenza della squadra albiceleste è forte, Tonini sigla il 5-1, Marudo prova rientrare in gara (5-4) ma prima D’Adamo ed Hodzic regalano il nuovo allungo, 8-5, ma le lodigiane impattano sul 9-9.

Le ragazze di coach Matteo Capra sfruttano la fase break con Marc, 13-9, ed un ace di Salimbeni sigla il 19-13. Marudo non molla la presa (19-16, time out Sangiorgio), entra Galelli per Tonini (22-17). Un doppio salvataggio delle neoentrata permette ad Hodzic di chiudere il set (25-18).

Nel secondo set la squadra ospite mette la freccia sul 5-7. Un muro di Zoppi ed un errore delle lodigiane regalano il pareggio alla squadra di casa (8-8), un attacco di una straordinaria Tonini regala il sorpasso alla Sangiorgio che allunga con un tre ace di Zoppi, 17-9. Le albiclesti siglano il 20-13, chiudendo il parziale 25-16 (ace di Zoppi).

L’inizio del terzo parziale è favorevole alle ospiti che sfruttano al meglio qualche errore di troppo di Marc e compagne (6-11). Entra Giglioli e fa il punto del 10-13, ma sono le ospiti ad allungare (12-17). Le padrone di casa accorciano a tre lunghezze il gap, 16-19, nel finale Marudo trova la zampata per chiudere, 18-25.

Quarto e decisivo set

La Sangiorgio non si scoraggia e reagisce. Partenza a razzo nel quarto set: 6-1. Tonini sigla il 10-17 e Marc il 15-8, l’incontro è in mano alle piacentine che allungano 19-13 con un muro di Hodzic. Spazio nel finale per Errico e la squadra di casa prende l’intero bottino 25-15 ed il primato in classifica.

Nel prossimo la Pallavolo Sangiorgio vorrà e dovrà difendere il primo posto dall’assalto della Tieffe Service San Damaso, formazione modenese che in questo primo scorcio di stagione ha superato sia Mirandola sia Marudo. Appuntamento a sabato 20 novembre alle 18 presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.

Pallavolo Sangiorgio-Tomolpack Marudo 3-1 (25-18, 25-16, 18-25, 25-15)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli 1, Molinari, Salimbeni, Tonini, 15 Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 18, Marc 9, D’Adamo 3. All. Capra.

Tomolpack Marudo: Bisio 3, Suvighi (L), D’Alessandro 3, De Simone, Ujka, Farè (L), Ducoli 4, Gualazzi 7, Mazzi 8, Galeone, Cattaneo 3, Lupidi, 6 Boffi 8, Riso 2. All. Mattioli.

Classifica provvisoria

Pallavolo Sangiorgio 12 punti; Volley Stadium, Tomolpack Marudo 9; Cr Transport Ripalta, Tieffe Serv. S. Damaso, Asss. Sport Corlo 8; Arbor Interclays Reggio Emilia 7; Galaxy Inzani 4; Vap-Uyba Ltp Piacenza; Rubierese Volley 3; Volley Academy Modena 0.