Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio vince sul campo del VAM ma lascia un set

Vittoria esterna della Pallavolo Sangiorgio nella prima delle quattro giornate di recupero, rinviate a gennaio causa covid-19, sul campo del fanalino di coda.

Assente coach Matteo Capra, sostituito dal primo assistente Emanuele Piccoli, la squadra albiceleste scende in campo con Perini-Tonini, Marc-Gilioli, Zoppi e D’Adamo e Viaroli prende il largo sul 10-13 e D’Adamo sigla il 12-16, Modena prova ad accorciare, 14-16, la Sangiorgio infila un filotto (14-21) che ipoteca il set a favore delle piacentine, chiuso 17-25.

Il secondo parziale vede la squadra ospite prende in mano le redini del gioco sin dai primi scambi. Spazio per Hodzic e Molinari al posto di Tonini e Zoppi: due muri di D’Adamo regalano il 3-10, Modena accorcia sul 9-12 ma è solo una folata di vento, Hodzic segna il 10-18 e Tonini (entrata per Marc) il 12-20. Giglioli segna il 17-24 e la Pallavolo Sangiorgio chiude al primo set point.

Nel terzo parziale la Sangiorgio rimescola le carte per dare spazio a tutto il roster, la VAM ne approfitta ed allunga l’incontro al quarto set. Quarto set equilibrato sino al 16-16, la Sangiorgio infila il filotto decisivo ed incamera i tre punti e mantiene vive le speranze di agganciare la zona play off.

Nel prossimo turno, sabato 9 aprile, la Pallavolo Sangiorgio ospiterà la capolista Rubierese Volley. Appuntamento alle ore 18.

Volley Academy Modena-Pallavolo Sangiorgio 1-3

(17-25, 17-25, 25-19, 18-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini, Errico 3, Perini 5, Gilioli 8, Molinari 4, Galelli (L), Salimbeni, Tonini, Viaroli (L), Zoppi 10, Hodzic 3, Marc 15, D’Adamo 10. All: Capra (in panchina Piccoli).

Programma

Rubierese Volley-Cr Transport Ripalta (3 aprile); Volley Stadium Mirandola-Tomolpack Marudo (13 aprile); Ass. Sport Corlo-Galaxy Inzani Volley 3-2; VAM-Pallavolo Sangiorgio 1-3; Arbor Reggio Emilia-Ltp Vap Uyba 3-1. Riposa: Tieffe Serv. San Damaso.

Classifica

Rubierese Volley 37; Tieffe Serv. San Damaso 35 punti; Cr Transport Ripalta 31; Pallavolo Sangiorgio 31; Volley Stadium Mirandola 30; Arbor Reggio Emilia 27; Tomolpack Marudo 25; Ass. Sport Corlo 23; Galaxy Inzani Volley 19; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.

Serie D – Prefabbricati Valtidone, vittoria agrodolce. Non basta il 3-2 al San Polo per accedere ai play off

Successo agrodolce per la formazione albiceleste. Nel campionato regionale di serie D, penultima giornata, la Prefabbricati Valtidone SangioPode si impone al quinto set su San Polo, compromettendo la corsa play off.

Perso il primo parziale, Sudario e compagne impattano nel secondo ma perdono ai vantaggi il terzo. Ripreso il filo del gioco sono riuscite a ribaltare il punteggio conquistando con agilità i successivi. Due punti che regalano la dodicesima vittoria stagionale.

Nel prossimo turno le ragazze di coach Dalmonte vorranno chiudere in bellezza il campionato nella trasferta (venerdì 8 aprile) contro la Cus Parma Amoretti.

Pref. Valtidone SangioPode-San Polo 3-2

(20-25, 25-23, 24-26, 25-18, 15-9)

Pref. Valtidone SangioPode: Sudario, Pighi (L), Motta, Milosevic, Galelli, Guienne, Anelli, Solari (L), Pedrazzini, Boaron, Gorra, Dagradi. All. Dalmonte.

Risultati

Pref, Valtidone Sangiopode-San Polo C. el.i Pr 3.2; Pall. Borgonovo-Cus Parma Amoretti 0-3; Decalacque-River Volley Emmezzeta Max Moto Team 03 oggi; Pol. Coop Parma-Pintus Pontolliese 3-1; Bft Burzoni Piace Volley-Galaxy Bolley Collecchio

Classifica

Bft Burzoni Piace Volley 38 punti (12-5); Emmezeta Max Moto Team 35 (13-3); Decalacque River Volley 34 (10-4); Pintus Pontolliese 34 (12-5); Pref. Valtidone SangioPode 33 (12-5); San Polo 30 (9-8); Polisportiva Coop Parma 1964 27 (9-8); Cus Parma Amoretti 9 (2-10); Galaxy Volley Collecchio 5 (1-15); Pall. Borgonovo 4 (1-16).