Serie C – Il Busa Trasporti doma la Volley Academy Modena in cinque set

Al Busa Trasporti MioVolley servono cinque set per superare la Volley Academy Modena trovando due punti che valgono il quinto posto nel girone A di serie C.

Per la trasferta modenese coach Anni conferma la formazione iniziale proposta nell’ultimo incontro con il Centro Volley Reggiano: Bianchini e Sansò in diagonale, Ferri e Galibardi bande, Nappa e Bossalini al centro con Longinotti libero.

Partenza di gara abbastanza contratta con qualche imprecisione: Modena passa a condurre riuscendo a controllare la risposta del MioVolley (22-18). Nel finale però le biancoblu riescono ad agganciare le padrone di casa trovando lo scatto decisivo ai vantaggi e chiudendo 25-27.

Nel secondo set è la Volley Academy a partire meglio con un buon servizio: il Busa Trasporti fatica a rispondere nonostante l’ingresso di Cordani, il parziale è quasi senza storia con Modena a paraggiare il conto set.

Il terzo parziale vede Martino e Moretti partire dall’inizio: le biancoblu trovano qualche spunto in più rispetto al secondo set ma sono ancora una volta le padrone di casa ad essere più efficaci e trovare il 25-20 finale.

Cordani opposto-ricevitore, Sansò in banda e l’ottimo apporto in difesa di Passerini: sono queste le novità di un quarto parziale nel quale il MioVolley riguadagna compattezza e ritrova sicurezza anche in attacco. Nonostante qualche punto strappato nel finale è il Busa Trasporti a vincere e trovare così il tiebreak.

Il quinto set è decisamente rocambolesco: dopo un avvio equilibrato la Volley Academy è in vantaggio al cambio campo. Il vantaggio persiste ma sul 10-8 l’ingresso di Colombini per un infortunio a Bianchini cambia volto al tiebreak: il servizio della palleggiatrice mette alla corda Modena, il Busa Trasporti trova l’ultima stoccata e vince la gara.

MONTAGNANI VOLLEY ACADEMY MODENA-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 2-3

(25-27; 25-16; 25-20; 22-25; 10-15)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini, Colombini, Sansò, Boselli, Moretti, Ferri, Galibardi, Cordani, Nappa, Bossalini, Martino, Longinotti (L), Passerini (L). All. Anni