Serie C – Il Fiorenzuola perde la prima amichevole pre-campionato con la Cremonese

Primo test amichevole per il Fiorenzuola di Luca Tabbiani. Al “Soldi”, la Cremonese (squadra di Serie A) ha vinto con il punteggio di 5-0. A segno Milanese Tsadjout, Buonaiuto, Ciofani, Frey.

Un nuovo acquisto

U.S. Fiorenzuola comunica di aver ufficialmente sottoscritto il contratto che la legherà alle prestazioni sportive di Matteo Sorzi in vista del Campionato Serie C 2022/2023.

Nato a Carpi e cresciuto nel settore giovanile della Reggiana, il portiere classe 2000 vanta diverse esperienze di tutto rilievo in prima squadra.

Con 83 presenze in Serie D divise tra le maglie di Correggese, Pianese e Lentigione Calcio, di 36 presenze nella stagione 2021/2022, Sorzi sarà quindi a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff per questo inizio ritiro estivo in quel di Fiorenzuola.