Serie C – Iscrizione sistemata: ecco la probabile composizione dei tre gironi 2022/2023

Tutti i club che ancora non avevano provveduto a depositare la documentazione, inclusa la fideiussione di 350mila euro, hanno ottemperato agli obblighi burocratici. L’unica società che potrebbe far registrare dei problemi, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe il Teramo: gli abruzzesi ha avuto delle difficoltà con l’indice di liquidità ma il campionato non dovrebbe essere a rischio. La palla passa ora alla Covisoc, che verificherà la documentazioni presentate dei club. Tutto verrà poi ratificato nel prossimo Consiglio Federale, in programma l’8 luglio.

La probabile composizione dei gironi

Girone A

Arzignano (promossa dalla D)

Padova

FeralpiSalò

Renate

Triestina

Lecco

Pro Vercelli

Juventus U23

Vicenza (retrocessa dalla B)

Pergolettese

Pro Patria

Albinoleffe

Virtus Verona

Alessandria (retrocessa dalla B)

Mantova

Trento

Pro Sesto

Sangiuliano City (promossa dalla D)

Novara (promossa dalla D)

Pordenone (retrocessa dalla B)

Girone B

Fiorenzuola

Piacenza

Reggiana

Cesena

Entella

Recanatese (promossa dalla D)

Ancona

Gubbio

Lucchese

Olbia

Carrarese

Pesaro

Montevarchi

Siena

Pontedera

Teramo

Pescara

Fermana

San Donato Tavernelle (promossa dalla D)

Rimini (promossa dalla D)

Girone C

Viterbese

Catanzaro

Crotone (retrocessa dalla B)

Avellino

Monopoli

Francavilla

Foggia

Turris

Monterosi

Picerno

Juve Stabia

Latina

Campobasso

Messina

Taranto

Potenza

Fidelis Andria

Giugliano (promossa dalla D)

Audace Cerignola (promossa dalla D)

Gelbison (promossa dalla D)