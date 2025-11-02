Serie C – L’Italia Chef Piacenza centra la terza vittoria consecutiva, Modena si arrende 74-67

Terza vittoria consecutiva per l’Italia Chef Piacenza Basket Club che ha la meglio su Modena Basket imponendosi col punteggio di 74-67 tra le mura amiche del Pala San Lazzaro, nonostante le assenze per infortunio di Galli e Pescatori (in panchina solo per onor di firma).
Primo quarto di grande intensità con Modena che riesce a chiudere avanti di due lunghezze (17-19) grazie ad un paio di conigli dal cilindro dall’arco dei tre punti, mentre Piacenza trova buone cose da Bassani e Livelli, autore del canestro allo scadere della prima frazione.
Avvio molto contratto per Piacenza nel secondo quarto, con 4’ senza segnare e Modena scappa sul 17-23. La bomba di Massari dopo il timeout di coach Vencato vale il 21-23 quando mancano 5:30 all’intervallo lungo.
Modena però è intensa e cinica, reagisce al meglio al rientro di Piacenza e trova il canestro del nuovo massimo vantaggio 23-31. Gli ospiti toccano nuovamente il +8, poi Roljic dalla lunetta fissa il 30-36 con cui si chiude il primo tempo.
Tripla di Massari, fallo subito e liberi convertiti da Livelli: l’inizio di terzo quarto sorride ai biancorossi, ora nuovamente a -1. Si prosegue a basse percentuali al tiro, i modenesi riescono a tenersi costantemente in vantaggio anche in questa terza frazione nonostante i tentativi piacentini: al 26’ è 40-45.
Un bel gioco da 3 punti del Prof Bassani vale il 46-47, mentre è Livelli a portare in vantaggio Piacenza con un canestro che costringe gli ospiti al timeout. Roljic segna allo scadere il 55-49 per i biancorossi.
Al giro di boa dell’ultimo quarto Piacenza conduce ancora 65-57. Si entra negli ultimi minuti con i biancorossi sempre avanti, Rigoni realizza il libero del 71-65 a 1’20” dalla fine. In un finale movimentato e a nervi tesi Massari e compagni tengono la barra dritta e portano a casa un nuovo successo casalingo per 74-67.
Il prossimo match dei piacentini sarà la trasferta ad Ozzano dell’Emilia (BO) contro CMO, sabato 8 novembre alle ore 20:30.
ITALIA CHEF PIACENZA BC – MODENA BASKET 74-67
(17-19, 13-17, 25-13, 19-18)
Tabellini: Pescatori ne, Roljic 14, Fumi 3, Stella, Livelli 18, Massari 10, Bassani 23, Rigoni 6, Casati ne, Bragalini, Pirolo ne. All. Vencato, ass. all. Molinaroli